依然として先行きが不透明な中東情勢。石川県内では前例のない、日本政策金融公庫による事業者への相談会が始まりました。



15日、穴水町で行われた相談会。

原油価格や物価高騰の影響を受ける石川県内の中小企業を支援しようと、日本政策金融公庫などが開いたものです。

日本政策金融公庫の職員が、地元の商工会などと連携して、事業者の相談を受けるのは、今回が初めてです。



相談に訪れた男性は…

■自動車整備会社の社長は…：

「2つのシャッターを直そうと思ったら、前は132万円だったシャッター1枚が2か月後に150万円になったんです1枚」

「だから慌てて頼みに来た」



県によりますと、こうしたコスト上昇や資材不足に関する相談がこれまでに220件寄せられているということです。

この日の相談会では、経営状況のヒアリングから融資制度の提案までを日本公庫の職員が一貫して行いました。

■日本政策金融公庫 金沢支店・山口敦 融資第二課長：

「われわれだけではマンパワーが足りませんので、地域の商工会、商工会議所とスクラムを組んで、能登の復興、能登の未来、石川県の先の未来を見据えてできる限りのことを支援していく」



この相談会はこの日の穴水町を皮切りに県内25か所で順次、実施されるということです。