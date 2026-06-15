原子力規制委員会による北陸電力・志賀原発2号機の再稼働審査で、北電が提出した資料に200か所以上の記載ミスがあったことが分かりました。

審査は中断し、規制委員会は「普通ではない」と北電を厳しく注意しています。



■大島俊之・原子力規制部長

「200か所以上のミスって普通じゃないですよね」「やっぱり（再稼働審査を）急いでいるのはないかという気がしてならない」

6月12日に行われた原子力規制委員会の審査会。

北陸電力は志賀原発2号機で想定される最大の津波の高さ「基準津波」について、従来の7.1メートルから12.66メートルに引き上げる方針を決め、審査を受ける予定でした。しかし、北電が5月に原子力規制庁に提出した事前説明資料に216か所の記載ミスがあったとして、審査会では小田満広常務が謝罪する事態に。





■北陸電力・小田満広 常務「審査をして頂く上で、大変ご迷惑をおかけ致しました。誠に申し訳ございません」

資料の記載ミスは、誤記や転記の誤りのほか、津波の高さや断層の長さなど審査の根幹部分にも誤りがあったということです。



■大島俊之・原子力規制部長

「審査項目として新たにどういうことが追加されるのかについてしっかりと整理をして、まずはスタート台に立っていただきたい」



規制委側は、志賀原発2号機の再稼働審査を中断し、次回の会合では、記載ミスが発生した詳しい原因と再発防止策の説明を求める方針です。