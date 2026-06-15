バレーボールネーションズリーグ

バレーボールネーションズリーグ（VNL）の男子予選ラウンド第1週が14日、中国で行われ、日本はスロベニアに3-1（25-27、25-16、25-22、25-22）で勝利し、4戦全勝で第1週を終えた。第2セットでは高橋藍が華麗なフェイントを決め、海外実況席が「私たちは今何を目撃したのか！」と絶叫する場面があった。

第1セットを先取され、迎えた第2セット。21-16とリードした場面で高橋藍の秘技が炸裂した。深津のトスに勢いよく跳び上がると、ブロックが2枚立ちはだかった。咄嗟にスパイクから切り替え、左手1本でチョンっとボールを押して相手コートに落とした。

鮮やかなフェイントに、国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う「バレーボール・ワールド」の動画配信サイト「VBTV」の実況席も大興奮。実況のクレイトン・ルーカス氏が「うぉーー！ 私たちは今何を目撃したのか！」と絶叫すれば、解説のリアム・スケッチャー氏も「分かりません。彼がどうやってそれをやったのか分かりません」とため息を漏らした。

続けてルーカス氏が「正真正銘のワールドクラス！ いや、実際はワールドクラスですらなくランクラスです。なぜなら他にこんなの誰もやらないから」と唯一無二のプレーだと強調。スケッチャー氏も「これはとんでもないボールコントロールです」と称えた。次のプレーが始まる中、ルーカス氏は「なんて選手だ」とつぶやいていた。



（THE ANSWER編集部）