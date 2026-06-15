BAND-MAIDが、現在開催中の＜BAND-MAID WORLD TOUR 2026＞の一貫としてヨーロッパツアーを行ない、全てのワンマンライブをソールドアウトのうちに完走した。

◆ライブ写真

コロナ禍を経て久々の開催となったヨーロッパ公演。ベルリン、フランクフルト、ミュンヘン、パリ、ロンドンの5都市に、現地のご主人様・お嬢様（ファンの呼称）が会場に詰めかけた。BAND-MAIDはその熱い歓迎に応えるかのように、6月24日にリリースを控えるニューシングル「ENERGETIC」をサプライズで披露。連日、会場を熱狂の渦に巻き込んだ。

ツアー最終日には、イギリス・ドニントンパークで開催された＜Download Festival＞へ初出演。Dogtooth Stageに集まった数千人の観客を一つにする圧巻のパフォーマンスを披露し、ヨーロッパツアーを最高の形で締めくくった。BAND-MAIDの公式SNSでは各公演のRecap movieも公開されている。

6月24日にリリースされるニューシングル「ENERGETIC」は現在予約受付中。本作にすでにお給仕（ライブ）で披露されている「ENERGETIC」「Days」に加え、まだ全貌が明かされていない「CAGE」の計3曲が収録される。初回生産限定盤のBlu-rayおよびDVDには＜BAND-MAID ZEPP TOUR 2024＞ツアーファイナルZepp Haneda公演の模様を収録。対象ショップではオリジナル特典も用意されているため、BAND-MAIDの公式HP・SNSから商品情報をチェックしてほしい。

＜BAND-MAID WORLD TOUR 2026＞は、3月20日に香港にてスタートし、神奈川、宮城、東京の国内3ヶ所とヨーロッパ5ヶ所を全てソールドアウトさせて進行中。今後は再び国内へ舞台を移し、台北と北米、メキシコを経て、ファイナルである日本武道館の2days公演を含めた11月開催の国内公演へと続いていく。

■動画/プレイリスト - ＜BAND-MAID WORLD TOUR 2026＞EUROPE TOUR ■Recap Movie

Berlin：https://www.instagram.com/reel/DZNf7lRKEUD

Frankfurt：https://www.instagram.com/reel/DZStEedqy3f

Munich：https://www.instagram.com/reel/DZXSg09qoN3

Paris：https://www.instagram.com/reel/DZe2ug3qHNH

London：https://www.instagram.com/reel/DZhxSEUIICY

Download Festival：https://www.instagram.com/reel/DZjyX7AqUkP ■Playlist

BAND-MAID Download Festival Playlist

https://lnk.to/BM_DOWNLOAD_FESTIVAL_2026 WORLD TOUR 2026 Playlist

https://lnk.to/BAND-MAID_TOUR_2026_EU

◾️シングル「ENERGETIC」

2026年6月24日（水）リリース

予約：https://BAND-MAID.lnk.to/ENERGETIC_CD

配信：https://BAND-MAID.lnk.to/ENERGETIC ○初回生産限定盤 CD＋Blu-ray

品番： PCCA-06484

POS：4524135307743

価格：7,700円（税込）

仕様：デジパック仕様 ○初回生産限定盤 CD＋DVD

品番：PCCA-06485

POS：4524135307750

価格：6,600円（税込）

仕様：スリーブケース仕様 ○通常盤 CD

品番：PCCA-06486

POS：4524135307767

価格：1,650円（税込）

仕様：通常仕様 ▼収録内容

［CD］（全形態共通）

1：ENERGETIC

2：Days

3：CAGE ［Blu-ray/DVD］（初回生産限定盤のみに収録）

BAND-MAID ZEPP TOUR 2024 TOKYO (2024.11.26 )

・Forbidden tale

・endless Story

・Shambles

・Sense

・Protect You

・NO GOD

・Play

・Go easy

・DOMINATION

・Memorable

・Letters to you

・Brightest star

・Get to the top

・After Life

・Bestie

・The one

・Choose me

・Toi et moi

・HATE?

・Unleash!!!!!

・TAMAYA!

・Magie ▼各形態初回生産分封入特典

各形態の初回生産分には、BAND-MAID ”ENERGETIC” リリース記念 応募抽選キャンペーンチラシを封入！

【A賞】

メンバー直筆サイン入り『ENERGETIC』オリジナルアートボード・・・10名様

【B賞】

メンバー直筆サイン入り『BAND-MAID』オリジナルアートボード・・・10名様

【C賞】

ENERGETIC TOWEL…100名様 ▼ショップ別オリジナル特典

・Amazon.co.jp：オリジナル絵柄メガジャケ

・タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン：ホログラムステッカー

・全国HMV/HMV&BOOKS online：JKTステッカー

・楽天ブックス：マルチケース

・セブンネットショッピング：クリアトート（3形態同時購入特典）／アクリルカラビナ型（単品特典）

・Neowing / CDJAPAN：A4クリアファイル

・その他法人：缶バッジ（ランダム全3種のうち1種）

※特典は先着の付与となりますので、なくなり次第終了となります。 予めご了承ください。

※一部店舗に取扱いのない店舗がございますので、ご予約・ご購入時にご確認ください。

※ECサイトでご予約の場合、特典付き商品をご希望の場合は必ず特典付きカートからご注文下さい。

一部ECサイトでは予約済み商品がキャンセル不可の場合がございますのでご注意ください。 ▼PONY CANYON × BAND-MAID “ENERGETIC” 発売記念グローバルキャンペーン

BAND-MAID「ENERGETIC」の発売を記念して、各地域のPONY CANYONショップにて「ENERGETIC」をご購入の方にショップ別オリジナル特典をプレゼント！

詳細：https://bandmaid.tokyo/contents/1072223

◾️＜BAND-MAID WORLD TOUR 2026＞ 2026年

3月20日(金) Hong Kong Kitty Woo Stadium, Tung Po

3月22日(日) Kaohsiung MEGAPORT FESTIVAL 2026

4月11日(土) 神奈川 KT Zepp Yokohama ※SOLD OUT

5月2日(土) 宮城 仙台GIGS ※SOLD OUT

5月10日(日) 東京 Zepp Haneda ※SOLD OUT

6月3日(水) Berlin Columbia Theater ※SOLD OUT

6月5日(金) Frankfurt Batschkapp ※SOLD OUT

6月6日(土) Munich Technikum ※SOLD OUT

6月9日(火) Paris Bataclan ※SOLD OUT

6月11日(木) London Electric Brixton ※SOLD OUT

6月12日(金) Derby Download Festival

6月27日(土) 広島 BLUE LIVE HIROSHIMA

6月28日(日) 兵庫 KOBE HARBOR STUDIO ※SOLD OUT

7月12日(日) 北海道 札幌ファクトリーホール ※SOLD OUT

7月17日(金) 熊本 B.9 V1 ※SOLD OUT

7月18日(土) 福岡 Zepp Fukuoka

9月20日(日) Taipei Legacy TERA

11月1日(日) 愛知 COMTEC PORTBASE

11月3日(火・祝) 大阪 なんばHatch FINAL

11月13日（金) 東京 日本武道館

11月14日（土) 東京 日本武道館

※10月に北米、メキシコにて開催予定。 ▼チケット一般発売中

【国内公演】

7月18日(土) 福岡 Zepp Fukuokaまでの国内公演一般発売中

https://bandmaid.tokyo/contents/1041130