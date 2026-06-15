＜ミルク・クリーム etc.＞ ひとつに絞るのもったいない！【日焼け止め】用途別のオススメは？

いよいよ夏も目前だけど、日焼け止めの準備は万全？ 顔や腕など、使う場所によって使い分けるのが賢い方法かも。ベースメイクの下地としても活躍するミルクタイプをはじめ、外出先でのこまめな塗り直しに重宝するパウダーやスティックなど、店頭には魅力的なアイテムが勢揃い。日々の過ごし方やメイクの仕上がりに合わせて使い分けたい、注目のラインナップをご紹介します。

さらっと軽いトーンアップミルク

【無印良品】「トーンアップ日焼け止めミルク ライトベージュ」\990（税込）

最初にご紹介するのは、ミルクタイプの日焼け止め。ライトベージュとクリアピンクの2色が用意されており、石けんで手軽にオフできる仕様も魅力です。トーンアップ機能もあることから、ファンデーションを使わず軽く済ませたい日や、近所へのちょっとした外出時など、手軽に紫外線対策をしたい場面で頼れる相棒となりそうです。

手を汚さず塗れる便利なスティック

【SKIN1004】「マダガスカル ヒアルーシカシルキーフィットサンスティック」オープン価格

筆者も注目しているのが、手を汚さずに直接塗ることができる、スティック状の日焼け止め。コンパクトな形状のためポーチに入れて持ち運びやすく、外出先でのこまめな塗り直しに重宝しそう。顔にも身体にも使える手軽さも嬉しいポイントです。

パフで密着させるクリームコンパクト

【すっぴんシリーズ】「すっぴんUVシールドパクト」\1,650（税込）

専用のパフを使って顔に塗布するコンパクトタイプの一品。コスメ好きの@eri08251218さんによると「塗った直後はしっとりなのに馴染むと表面がサラッとする」とのこと。下地としてはもちろん、メイクの上からの塗り直しにも◎ 手を汚さずにピタッと密着させられるため、忙しい朝の身支度もスムーズに進みそうです。

フェイスパウダーでUVケア！

【&be】「薬用UVプレストクリアパウダー」\2,420（税込）

ベースメイクの仕上げや化粧直しに役立つ、パウダータイプです。日本化粧品検定1級を取得している@vivre_beaute86さんによると「仕上がりはサラッとマット」で、「おでこや鼻周り、頬など日焼けやメイク崩れが気になるところ」に使いたいとのこと。メイク直しと日焼け止めを同時に叶えられる、今年注目の逸品です。

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※こちらの記事ではftn_pics、@saaa_chan0809様、@vivre_beaute86様、@eri08251218様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。