【RIZIN】女子戦線が一挙発表 8・11東京「ケイトvs. NOEL」、9・11大阪「RENA vs.クジュティナ」
RIZIN女子スーパーアトム級の対戦カードに関する会見が15日、埼玉・川口市で行われ、7・18広島大会で「大島沙緒里vs.イ・イェジ」「パク・シウvs.須田萌里」、8・11東京大会で「ケイト・ロータスvs. NOEL」、9・10京セラドーム大阪大会で「RENA vs. ナターシャ・クジュティナ」の4試合が発表された。日本人ファイター5人が登壇した。
【写真】ドレスアップした衣装で登場したケイト・ロータス
榊原信行CEOは「この4試合は見えないトーナメント。勝ちっぷりのいい2人が大みそかに、伊澤星花の返上したベルトを賭けてタイトルマッチを行います」と宣言した。
また、各選手の意気込みを語る直前には、スーパーアトム級のベルトを返上した前王者の伊澤星花が登場。自分が不在の期間のジョシカクを託す5人に悪態をつきながら「タイトルマッチに行くには判定じゃダメ。KOか一本が必要だから」と激励した。
◆『abc presents RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA』
7月18日／広島グリーンアリーナ
【決定対戦カード】
太田忍 vs. イリスベク・ティレノフ
ジョニー・ケース vs. 天弥
篠塚辰樹 vs. イ・ジェフン
芝宏二郎 vs. 遥心
カルシャガ・ダウトベック vs. 萩原京平
大島沙緒里 vs. イ・イェジ
パク・シウ vs. 須田萌里
ほかオープニングファイト4試合
【参戦予定選手】
ダニー・サバテロ、ヒロヤ
◆『RIZIN.54』
8月11日／TOYOTA ARENA TOKYO
【決定対戦カード】
クレベル・コイケ vs. 秋元強真
ケイト・ロータス vs. NOEL
◆『超RIZIN.5 浪速の超復活祭り』
9月10日／京セラドーム大阪
【決定対戦カード】
RENA vs. ナターシャ・クジュティナ
【決定対戦カード】
朝倉未来、平本蓮、鈴木千裕、斎藤裕、YA-MAN
【写真】ドレスアップした衣装で登場したケイト・ロータス
榊原信行CEOは「この4試合は見えないトーナメント。勝ちっぷりのいい2人が大みそかに、伊澤星花の返上したベルトを賭けてタイトルマッチを行います」と宣言した。
◆『abc presents RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA』
7月18日／広島グリーンアリーナ
【決定対戦カード】
太田忍 vs. イリスベク・ティレノフ
ジョニー・ケース vs. 天弥
篠塚辰樹 vs. イ・ジェフン
芝宏二郎 vs. 遥心
カルシャガ・ダウトベック vs. 萩原京平
大島沙緒里 vs. イ・イェジ
パク・シウ vs. 須田萌里
ほかオープニングファイト4試合
【参戦予定選手】
ダニー・サバテロ、ヒロヤ
◆『RIZIN.54』
8月11日／TOYOTA ARENA TOKYO
【決定対戦カード】
クレベル・コイケ vs. 秋元強真
ケイト・ロータス vs. NOEL
◆『超RIZIN.5 浪速の超復活祭り』
9月10日／京セラドーム大阪
【決定対戦カード】
RENA vs. ナターシャ・クジュティナ
【決定対戦カード】
朝倉未来、平本蓮、鈴木千裕、斎藤裕、YA-MAN