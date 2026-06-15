元日本代表の城彰二氏（50）が自身のYouTube「JOチャンネル」を更新。日本が強豪・オランダと引き分けたサッカーW杯初戦を振り返った。

城氏が「初戦でリスクを負えないのもあるが、ちょっと驚いた」と指摘したのはオランダの試合の入り方だった。

「オランダが日本を警戒して攻めに来なかった。これはいろんんな強豪国を倒してきてるっていう（日本の）実績があるから。もっと仕掛けてくるかと思ったけどかなりリスペクトされていた」と説明した。

ただ、オランダが徐々にワールドクラスのサッカーを見せてくる中で、城氏は後半1―2とされた後、「もう一回ひっくり返すのは難しいかなと思ったら交代だよね」と森保一監督が切った効果的な交代カードを称えた。

まず後半21分、前田大然に代えて投入した伊東純也が「流れを変えた。大成功だった」と説明した。

後半39分に上田綺世に代わった塩貝健人のハードワークも「ギラギラ感で、日本の選手に、ヨシもう一回いかなきゃという思いにさせた」と称えた。

そして、「何と言っても（後半30分に入った）小川航基選手。鎌田選手のゴールになっちゃったけどFWが入って、あのボールに対して下がりながらのヘディング。あそこで追いつける日本は凄いね」と、振り返った。

城氏は「追いついた勝ち点1は、勝ち点3に等しい。次のチュニジア戦で勝ち点3を取れば、難なく決勝トーナメント行けると思う」と太鼓判を押した。