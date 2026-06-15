「ＳＧ・第３６回グランドチャンピオン」が２３日から２８日まで、徳島県のボートレース鳴門で開催される。このＰＲのため鳴門市企業局ボートレース事業課の吉田大課長が１５日、キャンペーンレディーの那津あやこさんを伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。

初日ドリーム戦の１号艇は昨年の覇者で通算４回目の優勝を目指す池田浩二（愛知）。ＳＧで結果を残していることが出場条件になるため「ＳＧの中のＳＧ」と称されるこの“グラチャン”で、実に２２年連続２３回目の出場は驚異的とも言える。

ドリーム組以外では、先月のオールスター（浜名湖）でＳＧ初戴冠を飾った丸野一樹（滋賀）も注目の存在だろう。那津さんの推しは菅章哉（徳島）。「私が（隣接する）愛媛県出身で、徳島支部からは唯一の出場ですのでなおさら応援します！」と“ガースー砲”さく裂のシーンを描いた。

節間のイベントは盛りだくさん。特に２４日は鳴門市出身で元プロ野球ロッテの里崎智也氏が袴田彩会アナウンサーとトークショーを行う。チャンネル登録者数９２万人超の「Ｓａｔｏｚａｋｉ Ｃｈａｎｎｅｌ」でおなじみの２人が、鳴門ボートに場所を移して絶妙の掛け合いを見せそうだ。

レース場に併設されている『ＵＺＵＰＡＲＫ』は３月にフットサル場（利用無料）を新設するなど、楽しみ満載の空間が多くのファンの来場を待っている。「にぎわいを創出し、売り上げ目標の１４０億円を達成したい」と吉田課長は語った。