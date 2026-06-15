連日、相次いで寄せられている、クマの目撃情報。



車との衝突事故も県内各地で発生していて、いつどこでクマに遭遇するか分からない状況が続いています。



今月9日、由利本荘市で女性が自宅の敷地内でクマに驚いて転倒しけがをした現場の近くでは、防犯カメラに同じ個体とみられるクマが映っていました。



こちらは、今月9日の午前6時ごろ、由利本荘市の住宅に設置された防犯カメラの映像です。





住宅地を悠々と歩くクマ。このほぼ同じ時間帯に近くの住宅では、玄関を出た87歳の女性が敷地内にいたクマに驚いて転倒し、軽いけがをしました。女性と鉢合わせる前なのか、後なのかはわかりませんが、堂々と歩いている様子が確認できます。さらにその18分後。同じクマかは分かりませんが、同じ方向から歩いてくる様子が映っていました。この住宅に住む男性は、映像の10分後に、ごみ捨てのために外に出たということで、「危うく鉢合わせるところだった」と話しています。県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと、映像が撮影された今月9日から15日夕方までの1週間に、由利本荘市内では22件のクマの目撃情報が寄せられていて、半分近くが市の中心部です。住宅地や人が多い場所であってもクマ鈴を身に着けるなどの対策が必要な段階になっています。※6月15日午後6時15分のABS news every.でお伝えします