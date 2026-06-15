赤ちゃんのカートを押すために、愛犬2匹のリードをパパに託した投稿者さま。すると、嬉しそうにわんこがはしゃぎ出すと同時に、とんでもないハプニングが発生！その光景がSNSに投稿されると、記事執筆時点で21万回以上再生され、「どれから聞いていい？笑」「情報量過多ｗｗ」といった声が寄せられました！

【写真：赤ちゃんのカートを押すため、夫に『犬2匹のリード』を渡した結果…笑いが止まらない『ハプニング』】

夫にリードを渡すと…

TikTokアカウント「@baretaraowari95」さまに投稿され、TikTok上で話題になっているのは、日中のご家族のお散歩風景です。

この日はわんちゃんのお散歩に、ベビーカーに乗った赤ちゃんも連れて行くことに。お母さんはベビーカーを押すため、パパさんに２匹のわんちゃんのリードを託したそうですよ。

すると、２匹のわんちゃんがお散歩に大はしゃぎし出し、ついには……

なぜかパパのズボンが脱げているではありませんか！どうやらズボンが緩かったようで、わんちゃんたちを走って追いかけているうちに脱げてしまったのだそう（笑）

まさかすぎる展開に大爆笑！

しかし、パパさんのズボンが脱げてもはしゃぎながら走り続けるわんちゃんたち。ズボンを直す暇もなく、パンツ姿のまま愛犬を追いかけるパパさんなのでした……。

この様子がTikTokに投稿されると、投稿から1週間が経過した記事執筆時点で再生回数は21万回超え！

コメント欄には「赤さんも笑ってて良いｗｗ」「おもろすぎるしベイビーは可愛いすぎる！」「なんなんwwwwww」「誰もいませんようにすぎる笑」「なんでこうなったのか知りたいww」など、パパさんの後ろ姿に爆笑する人が続出しています！

普段から愉快な行動でご家族を笑わせてくれているというパパさん。そんなパパさんとわんちゃん、そして赤ちゃんの日常は、TikTokアカウント「@baretaraowari95」さまで紹介されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@baretaraowari95」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。