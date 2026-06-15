鈴木知事はクマの生態などを分析する県独自の組織を来年4月に立ち上げる方針を明らかにしました。



科学的知見に基づきクマの行動などを解析し、被害防止へつなげたい考えです。



これは15日に開かれた県議会の一般質問で明らかにしたものです。



クマ対策について質された鈴木知事は「従来の対策だけでは解決が難しい」と述べ、県独自のクマの調査研究組織を来年4月に立ち上げる方針を示しました。





繁殖状況を調べるほか、GPSを活用した行動の追跡調査などで生態を科学的に分析し被害防止につなげたい考えです。鈴木知事「専門組織の設置により国によるモニタリング調査等の結果と整合を図りながら、科学的知見に基づいた県独自の個体数管理手法や、より効果的な被害防止対策の検討を進め、人とクマとのすみ分けの早期実現を図ってまいります」組織の立ち上げに伴い、クマの専門的知識を持つ人材の確保が最大の課題だとして、鈴木知事はあらゆるネットワークを使い早期の確保に努める考えも示しています。また、相次ぐ陸上風車の事故を受けていまは義務化されていない地元自治体への事故報告や立ち入り規制などを盛り込んだ県独自のガイドラインの策定を進めていることを明らかにしました。鈴木知事「発電事業者の責務を明確化した、より実効性の高いものとなるよう、国や関係自治体に加え発電事業者の意見も聞きながら早期の策定とその徹底を図ってまいります」鈴木知事は、関係する市や町と連携し発電事業者に対しては適切な保守管理を、国に対しては実効性のある安全確保対策や制度改正を強く働きかけていくと述べました。※6月15日午後6時15分のABS news every.でお伝えします