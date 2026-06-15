飼い主さんがお仕事に行く前は、とても悲しそうにしていたワンコ。帰宅した時には、全然違う表情や態度を見せて…？愛おしい光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で18万回再生を突破しています。

【動画：仕事に行こうとしたら『悲しげな顔』になる犬→帰宅後…あまりにもわかりやすい『態度の違い』】

お仕事に行く時の態度

Instagramアカウント「koromo_keito65」に投稿されたのは、飼い主さんがお仕事に行く時と帰宅した時のタイニープードル「ころも」ちゃんの様子です。

飼い主さんがお仕事に行く前のころもちゃんは、明らかに元気がなかったそう。「行ってくるね」と頭や腕を撫でると、お目目をしょぼしょぼさせて悲しげなお顔に…！今にも泣き出しそうな姿が切なくて、見ていて胸が締め付けられます。

そしてころもちゃんのお目目から光が消えたかと思うと、最後には「どうせ私を置いて行くんでしょ」とばかりにふて寝してしまったとか。飼い主さんもころもちゃんと離れるのが辛くなり、後ろ髪を引かれる思いでお家を出たそうです。

帰宅した時の態度

数時間後、お仕事を終えて帰宅した飼い主さんが、「ころもちゃ～ん」とお名前を呼ぶと…？ころもちゃんは飼い主さんに背を向けてお座りしたまま、ニコニコと笑ったそう。

大はしゃぎしたり甘えにきたりするわけではないものの、時々飼い主さんの方を振り向く仕草や明るい笑顔を見れば、心の底から喜んでいることが伝わってきます。お仕事に行く時と帰宅した時とでわかりやすく態度が違うところが、たまらなく可愛いですね！

ツンデレなところも愛おしい！

その後も飼い主さんは話しかけたり「お手」を要求したりしたのですが、ころもちゃんは余裕の笑みを浮かべてスルーしていたそう。どうやら飼い主さんが今日はもうどこにも行かないとわかっている安心感から、ちょっぴり塩対応になっているようです。

ところが飼い主さんが「マッサージする？」と聞いた瞬間に、ころもちゃんは急に甘えん坊モードになり、「マッサージして～！」と寄ってきたとか。そんなツンデレなところも愛おしすぎて、飼い主さんはデレデレになってしまったのでした。

この投稿には「めちゃくちゃ可愛いですね！」「そんな悲しい顔しないでぇ」「大好きな人が居なくなるその瞬間、ワンちゃんって分かりやすすぎるくらい元気がないんですよねぇ」といったコメントが寄せられています。

ころもちゃんの感情豊かで可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「koromo_keito65」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「koromo_keito65」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。