桑田佳祐の楽曲のみで花火を打ち上げるイベント『東北未来芸術花火2026～明日へのマーチ桑田佳祐SP～』が、9月13日に宮城県亘理町 鳥の海公園にて開催される。

（関連：【映像あり】『東北未来芸術花火2026～明日へのマーチ桑田佳祐SP～』告知映像）

本イベントは、GREAT SKY ARTのプロデュースによる、日本の伝統的な花火と音楽をシンクロさせた花火エンターテインメント“芸術花火”シリーズの1つであり、同会場で2022年に初開催して以来、今年で5度目となる。

また、あわせて本イベントのチケットエントリーがスタート。1人6枚まで申し込み可能で、観覧チケットのほか、近隣駐車券付きのチケットも用意されている。受付期間は6月23日23時59分まで。

イベントの開催にあたり、桑田は「私の楽曲を使って花火を東北の地であげていただけるとのこと、心より嬉しく思います。デビュー当初から、いつも皆様にはとてつもないエネルギーを頂いてばかりでして、東北の地にはひとしお特別な想いがございます。」とし、「所詮、音楽を生業とする私どもは「気晴らし産業」です。皆様が困っている時に楽しいことを思い出す、嫌なことを忘れてもらうことができるように、ひたすら音楽を届け続けることが使命だと思っております。」とコメントしている。

さらに、本イベントの実行委員長を務める山田周伸は「本年は、東日本大震災から15年の節目となります。亘理町も震災当時大きな被害を受けた街、市町村、自治体の一つであり、まだまだ道半ばではありますが、皆様のお力を借りてこのように東北の未来を願う花火大会の会場として多くのお客様にお越しいただける土地にまで再生することが出来ました。」とし、「震災発生した年の9月に、誰よりも真っ先に宮城グランディ21にライブをしに駆けつけてくださったのは桑田さんでした。それからも、ことあるごとに東北の地にお越しくださり、音楽とその活動を通してメッセージを届け続けてくれています。」と桑田への感謝を述べている。

＜桑田佳祐 コメント＞

この度は「東北未来芸術花火2026」の開催、おめでとうございます。恐悦至極ながら、私の楽曲を使って花火を東北の地であげていただけるとのこと、心より嬉しく思います。デビュー当初から、いつも皆様にはとてつもないエネルギーを頂いてばかりでして、東北の地にはひとしお特別な想いがございます。

所詮、音楽を生業とする私どもは「気晴らし産業」です。皆様が困っている時に楽しいことを思い出す、嫌なことを忘れてもらうことができるように、ひたすら音楽を届け続けることが使命だと思っております。

今年もライブで東北の地に伺わせていただけることを楽しみにしております！

＜東北未来芸術花火2026 実行委員会 実行委員長 山田 周伸 コメント＞

「東北未来芸術花火」は2022年に初めて亘理町で開催され、今回で5回目の開催となります。今年も「東北未来芸術花火2026」を開催できることに、実行委員長としてこの上ない喜びを感じるとともに、関係者の皆様に心から感謝を申し上げます。

本年は、東日本大震災から15年の節目となります。亘理町も震災当時大きな被害を受けた街、市町村、自治体の一つであり、まだまだ道半ばではありますが、皆様のお力を借りてこのように東北の未来を願う花火大会の会場として多くのお客様にお越しいただける土地にまで再生することが出来ました。

今年の「東北未来芸術花火」は、すべて桑田佳祐さんの楽曲による特別プログラム「～明日へのマーチ 桑田佳祐SP～」として、かつてないスケールで開催させていただく運びとなりました。

震災発生した年の9月に、誰よりも真っ先に宮城グランディ21にライブをしに駆けつけてくださったのは桑田さんでした。それからも、ことあるごとに東北の地にお越しくださり、音楽とその活動を通してメッセージを届け続けてくれています。勝手ながら「明日へのマーチ」という曲に桑田さんの温かな想いが詰まっていると、聴くたびに思います。

だからこそ、大事な節目である今年の「東北未来芸術花火」は、そんな桑田佳祐さんの曲で未来を照らす花火を上げることは出来ないかと実行委員会で話し合い、打診させていただいたところ、ご快諾いただくことが出来ました。関係各位には、心より感謝申し上げます。

東北の夜空を明るく照らす大輪の花火が、桑田佳祐さんの音楽と共に、皆様に笑顔と感動をもたらすことを願うとともに、皆様のご来場を心よりお待ちしております。

（文＝リアルサウンド編集部）