日焼けハローキティ付録が今年も登場！「日焼け サンリオキャラクターズ夏盛り3点セット」が付いてくる！ 予約必須の『sweet 2026年8月号』は7月10日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『sweet 2026年8月号』（宝島社）の「日焼け サンリオキャラクターズ夏盛り3点セット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から7月10日に発売される『sweet 2026年8月号』（税込1790円）。付録として、「日焼け サンリオキャラクターズ夏盛り3点セット」が付いてきます。
毎年完売続出のsweet夏の風物詩、日焼けハローキティ付録が3年連続で登場します。今回はサングラスにハイビスカス、ビキニ姿とハッピー感たっぷりの日焼けハローキティをあしらったミニトートバッグが付録に。高さ20×幅26×マチ12cmの小ぶりなサイズは、ワンマイルバッグとしてもサブバッグとしても活躍する使いやすいサイズ感です。毎年すぐに売り切れる人気付録だけに、早めの予約がマストです。
もこもこ素材のハローキティがポイントのメッシュポーチ（縦14×横17cm）は、中身がひと目でわかる仕様で夏のレジャーや旅行のお供にぴったりです。さらに、日焼けしたハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポチャッコが勢揃いのステッカーも付属。スマホケースやノートなどを夏らしくアレンジできる、盛りだくさんの3点セットです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)
『sweet 2026年8月号』の「日焼け サンリオキャラクターズ夏盛り3点セット」が見逃せない！
宝島社から7月10日に発売される『sweet 2026年8月号』（税込1790円）。付録として、「日焼け サンリオキャラクターズ夏盛り3点セット」が付いてきます。
3年連続登場！毎年完売の日焼けハローキティミニトートバッグ
毎年完売続出のsweet夏の風物詩、日焼けハローキティ付録が3年連続で登場します。今回はサングラスにハイビスカス、ビキニ姿とハッピー感たっぷりの日焼けハローキティをあしらったミニトートバッグが付録に。高さ20×幅26×マチ12cmの小ぶりなサイズは、ワンマイルバッグとしてもサブバッグとしても活躍する使いやすいサイズ感です。毎年すぐに売り切れる人気付録だけに、早めの予約がマストです。
メッシュポーチ＆5キャラのステッカーも！ 夏のお出かけが楽しくなる豪華セット
もこもこ素材のハローキティがポイントのメッシュポーチ（縦14×横17cm）は、中身がひと目でわかる仕様で夏のレジャーや旅行のお供にぴったりです。さらに、日焼けしたハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポチャッコが勢揃いのステッカーも付属。スマホケースやノートなどを夏らしくアレンジできる、盛りだくさんの3点セットです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)