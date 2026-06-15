にゃんこ大戦争がぬいぐるみになった！ 2026年6月発売「にゃんこ大戦争 ふわふわマスコット」全4種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「にゃんこ大戦争 ふわふわマスコット」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
バンダイから2026年6月に発売される「にゃんこ大戦争 ふわふわマスコット」（税込500円）。全4種のラインアップとなっています。
にゃんこ大戦争 ふわふわマスコット
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込500円
▼ラインアップ
全4種
・ネコ
・バトルネコ
・メタルネコ
・マシュマロにゃん※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「にゃんこ大戦争 ふわふわマスコット」が見逃せない！
バンダイから2026年6月に発売される「にゃんこ大戦争 ふわふわマスコット」（税込500円）。全4種のラインアップとなっています。
ボア生地仕様のやわらかくて可愛いマスコット大人気アプリゲーム『にゃんこ大戦争』から、手触りの良いマスコットが登場しました。ラインアップには「ネコ」や「バトルネコ」をはじめ、「メタルネコ」や「マシュマロにゃん」といった個性豊かなにゃんこたちが集結しています。カプセルいっぱいの大きなサイズ感となっており、ボリューム感も抜群です。ゴム紐が付いているため、バッグやポーチなど好きな場所にぶら下げて一緒にお出かけを楽しめます。
詳細情報▼商品名
にゃんこ大戦争 ふわふわマスコット
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込500円
▼ラインアップ
全4種
・ネコ
・バトルネコ
・メタルネコ
・マシュマロにゃん※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)