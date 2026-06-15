Jリーグの祭典が17年ぶりに復活。

東京のMUFGスタジアムで13日にオールスターゲームが行われ、「V・ファーレン長崎」から長谷川 元希選手が出場しました。

『JリーグオールスターDAZNカップ』。

百年構想リーグの地域ごとにJ1で2チーム、J2・J3の合同で4チームのあわせて6チームによる、トーナメント戦が行われました。

J1ウエストグループを戦った「V・ファーレン長崎」からは、長谷川 元希選手がJリーグ推薦で、J1ウエストオールスターの一員に選出。

2試合に出場し、前線のポジションで存在感を見せました。

スタジアムには、オールスター史上2番目となる6万158人の大観衆が詰めかけ、大きな盛り上がりを見せていました。

また Jリーグは、8月に開幕する「2026/27シーズン」の開幕カードを発表しました。

V・ファーレンの対戦相手は「京都サンガF.C.」。

新たなシーズンの開幕を、ホームで迎えることが決まりました。

開幕戦は8月7日(金)、8日(土)、9日(日)、いずれかの日程で行われます。

第38節までの対戦カードは16日(火)、キックオフ日時などは7月1日に発表される予定です。