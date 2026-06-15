今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年6月16日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

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人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月16日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


おしゃれにツキあり。流行りのアイテムを購入すると運気上昇！

11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


反抗的な気持ちになりがち。でも目上の人には従うこと。

10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


気分がダレやすい日。音楽を聴いて気持ちを引き締めよう。

9位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


気分が落ち込みがち。掃除に没頭するとすっきりしそう。

8位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


家族に勘ぐられることあり。誤解は冷静に解くのが大事！

7位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


自分勝手はトラブルのもと。周囲の目を意識して行動するように。

6位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


余裕を持てる1日。ささやかなぜいたくで心豊かになれそう。

5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


コミュニケーションに幸運あり。いろんな人と話すと吉！

4位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


友人との交流に幸運あり。用事がなくても連絡してみて。

3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


実力発揮の好機。オーディションに挑戦するのもおすすめ。

2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


意欲をアピールしよう。大きなチャンスが巡ってきそう。

1位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


気分が晴れ晴れ。絵画や演劇など芸術に触れると大満足。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)