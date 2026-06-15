2026年6月16日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月16日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
おしゃれにツキあり。流行りのアイテムを購入すると運気上昇！
反抗的な気持ちになりがち。でも目上の人には従うこと。
気分がダレやすい日。音楽を聴いて気持ちを引き締めよう。
気分が落ち込みがち。掃除に没頭するとすっきりしそう。
家族に勘ぐられることあり。誤解は冷静に解くのが大事！
自分勝手はトラブルのもと。周囲の目を意識して行動するように。
余裕を持てる1日。ささやかなぜいたくで心豊かになれそう。
コミュニケーションに幸運あり。いろんな人と話すと吉！
友人との交流に幸運あり。用事がなくても連絡してみて。
実力発揮の好機。オーディションに挑戦するのもおすすめ。
意欲をアピールしよう。大きなチャンスが巡ってきそう。
気分が晴れ晴れ。絵画や演劇など芸術に触れると大満足。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
おしゃれにツキあり。流行りのアイテムを購入すると運気上昇！
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
反抗的な気持ちになりがち。でも目上の人には従うこと。
10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
気分がダレやすい日。音楽を聴いて気持ちを引き締めよう。
9位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
気分が落ち込みがち。掃除に没頭するとすっきりしそう。
8位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
家族に勘ぐられることあり。誤解は冷静に解くのが大事！
7位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
自分勝手はトラブルのもと。周囲の目を意識して行動するように。
6位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
余裕を持てる1日。ささやかなぜいたくで心豊かになれそう。
5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
コミュニケーションに幸運あり。いろんな人と話すと吉！
4位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
友人との交流に幸運あり。用事がなくても連絡してみて。
3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
実力発揮の好機。オーディションに挑戦するのもおすすめ。
2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
意欲をアピールしよう。大きなチャンスが巡ってきそう。
1位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
気分が晴れ晴れ。絵画や演劇など芸術に触れると大満足。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)