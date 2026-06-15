日本との落胆ドローは「自業自得」　2度の“優位”を失ったオランダ代表に代表OBが憤怒「何をしてるんだ！　突っ立っているだけで誰も何もしてない」【W杯】

試合終盤に勝ち越し弾を許し、落胆するオランダの面々(C)Getty Images

日本代表は、間違いなく価値ある試合を見せた。

現地時間6月14日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループFの初戦でオランダ代表と対戦した日本は2-2で引き分けた。相手の出方を探り合うような戦術の駆け引きが繰り広げられた難易度の高い一戦で、貴重な勝ち点1を持ち帰った。

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サムライたちは2度のビハインドにも動じずに戦い抜いた。

50分に“弱点”である高さを活かされる形でフィルジル・ファンダイクにヘディングシュートを叩き込まれて先手を取られた日本だったが、わずか7分後に流れの中から中村敬斗が同点弾をゲット。さらに64分に勝ち越しを許したが、88分にCKから最後は鎌田大地が決めてふたたび追いつき、土壇場で1ポイントを回収した。

日本にとっては、「グループ最難関」とも評される列強国オランダから勝ち点をもぎ取った事実は、決勝トーナメント進出が絡む残り2戦に向けてポジティブな結果と言える。まさに勝利に等しい引き分けだった。

一方で、天国から地獄に突き落とされたような落胆ムード一色となっているのは、オランダだ。試合終了後、勝ち点3を目前にしながら2度目のリードを守り切れなかった精鋭軍団の表情は一様に暗かった。

無論、わずかな綻びを突かれ、勝利に徹しきれなかった母国代表に対しては、国内の声もシビアだ。元オランダ代表MFのラファエル・ファン・デルファールト氏は、母国の公共放送『NOS』の中継番組内で「正直に言うと、ファン・ダイクにはかなりショックを受けた。彼を見ていて思ったのは、『これは良くないぞ』ということだった」と先制点を挙げながら守備で日本のアタッカー陣に手を焼く場面も幾度かあった大黒柱を糾弾。そして、試合終盤に守勢に回った組織を断じた。