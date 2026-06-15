石川県内では15日、クマの目撃情報が相次ぎました。金沢市の夕日寺健民自然園はクマの出没を受け15日から臨時閉園に。また、白山市の海岸沿いでもクマ1頭の目撃があり、市が注意を呼びかけています。

夕日寺健民自然園の遊歩道に設置された、15日午前7時45分ごろの監視カメラの写真。成獣のクマ1頭の大きな背中が映し出されています。

園を運営する県は、利用者の安全を確保するため、15日から当面の間臨時閉園とすることにしました。

再開のめどは立っておらず、県は「パトロールや監視カメラの確認を継続して決める」としています。

白山市の美川灯台近くの海岸でも、成獣のクマ一頭が目撃される

一方、クマは白山市の海岸沿いにも。

15日、午前5時ごろ、白山市美川永代町の美川灯台近くの海岸沿いで、近くで釣りをしていた人が成獣のクマ1頭を目撃しました。

けが人はいませんでしたが、目撃があった場所の近くには住宅が立ち並び、南におよそ300メートルのところには、みかわこども園や美川小学校があります。

白山市は、戸締りを確認する不要な外出は控えるなど、注意を呼びかけています。