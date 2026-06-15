サンスター文具は、シリーズ累計出荷数約400万個を突破した「ウカンムリクリップ」の最上位モデル「ウカンムリクリップPRO」を、6月中旬から発売する。全国の文具取扱店・オンラインショップなどで取り扱い予定になっている。

漢字の部首「ウカンムリ」をモチーフにした独自形状のブッククリップとのこと。本の背表紙を避けて固定できるため、中央部分の文字も見やすく、教科書や参考書もしっかり開いたままキープできる。ページの開き癖がつきにくく、本を傷めにくいのも特長になっている。





クリップの接地面には、靴のソールなどに使われている高摩擦のTPU（熱可塑性ポリウレタン）素材を使用した滑り止め加工を施した。大切な本やノートの紙を傷めにくい柔らかな素材でありながら、高いグリップ力を発揮。使用中のズレや滑りを軽減し、開いたページを安定して固定できる。





挟み口のサイズを従来品比約1.4倍となる37mmに拡大。参考書や資格試験の分厚いテキストなどもしっかりとホールドし、見たいページを安定してキープするため、ノート作成やPC作業を快適に行える。軽い力で大きく開き、軽い重量で持ち運びにも便利なため、勉強や仕事など幅広いシーンで活躍する。

透明度の高いクリスタルクリアカラーを採用。クリップ越しでも文字が見やすく、勉強や読書時の視認性を向上した。ページをしっかり固定しながらも視界を妨げにくく、快適な読書環境をサポートする。

［小売価格］990円（税込）

［発売日］6月中旬

サンスター文具＝https://www.sun-star-st.jp