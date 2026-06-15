「泣いたよ泣いた」サッカー日本代表・中村敬斗、イケメンショット公開「ゴールやばすぎかっこよかった」
サッカー日本代表・中村敬斗選手は6月15日、自身のInstagramを更新。FIFAワールドカップでゴールを決める姿を公開しました。
【写真】中村敬斗がゴールを決めたイケメン姿
久保選手は「また誰かに書いてもらったの？」、伊東純也選手は「でかい」、菅原由勢選手は「次も頼む。まじで」とコメントを寄せました。ファンからは、「敬斗くんの夢が叶って、本当に嬉しすぎます」「朝から幸せをありがとう」「感動しました」「ゴールやばすぎかっこよかった」「泣いたよ泣いた」「夢を叶えた瞬間を見届けられて感動しました」「めちゃくちゃかっこよかったです！」と、祝福の声が多く上がっています。
(文:中村 凪)
【写真】中村敬斗がゴールを決めたイケメン姿
「ゴールやばすぎかっこよかった」中村選手は「ポジティブな点だし、ワールドカップで初めてゴールを決めることができてうれしいです」と英語でつづり、5枚の写真を投稿。オランダ戦でゴールを決め、日本を同点に導いた際の写真などです。1枚目の写真はアップのイケメンショット、2枚目は得点の起点となった久保建英選手と飛び上がって抱擁するシーンとなっています。
国内の代表選ショットも公開1日には「応援ありがとうございました！！」と、5月31日に国内で行われた「キリンチャレンジカップ2026」の試合ショットなどを公開していた中村選手。コメントでは、「今回もワクワクするプレーありがとう」「全力応援します！！！」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)