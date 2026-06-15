生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、健康家電「ゴリラのハイパワーシリーズ」の人気商品「ゴリラのひとつかみ」に振動機能を新たに追加した上位モデル「ゴリラ仙人のひとつかみ」を、6月12日からドウシシャの公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や全国の量販店などを通じて発売する。

同製品は、一昨年2月に発売した健康家電「ゴリラのハイパワーシリーズ」の人気商品「ゴリラのひとつかみ」の上位モデルとなっている。

ふくらはぎをまるでゴリラにつかまれるようなハイパワーのエアバッグで包み込み、力強く圧をかける特徴はそのままに、新たに振動機能を追加した。エアーによる圧迫とブルブルと振動する機能を組み合わせることで、より刺激感のある“痛きもちイイ”を追求。毎日のリフレッシュタイムを、さらに満足感のある時間へと進化させる。

同製品は強力ポンプのエアバッグに加え、ブルブルと振動するモーターを搭載。一定のリズムで振動が加わることで、スッキリ感がよりアップした。エアーの「痛きもちイイ」よりも振動があることで、「広範囲に伝わる感じ」があり新しい使い心地を楽しめる。

電源ケーブルを接続し、電源ボタンを押すだけで使用できる。振動機能はボタンひとつでオン／オフの切り替えが可能。エアーの強さは「弱・中・強」の3段階で調整ができ、誰でも簡単に操作できる。なお、エアーを切った状態で振動機能のみを使用することはできない。



「ゴリラ仙人のひとつかみ」

同製品はUSB Type−A電源を採用。手持ちのACアダプターやモバイルバッテリーなど、さまざまな電源で使用できる。旅行先やオフィスなど、ライフスタイルに合わせて使いやすい仕様になっている。ACアダプター、モバイルバッテリーは付属しない。

誰でも手軽に使えるよう、面ファスナー仕様を採用した。足に巻くだけで簡単に装着ができる。内側の取付位置の目安タグには、ゴリラのイラストをあしらっている。

同製品は片足仕様を採用することで、アダプターを含めても290gと軽量設計を実現した。使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できるため、置き場にも困らない。毎日のふくらはぎケアを、より手軽に続けられる。

同製品は電源をいれて10分後に止まる仕様になっている。10分はお風呂上がりのパックやスキンケアをする時間の目安に設定していて、他のケアをする時間に合わせることで毎日のルーチンに取り入れやすくしている。

パッケージは本体カラーが見える袋形状になっている。ゴリラ仙人が登場する、インパクトのあるデザインとのこと。

［小売価格］7150円（税込）

［発売日］6月12日（金）

ドウシシャ＝https://www.doshisha.co.jp