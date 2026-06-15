デニーズジャパンは、7月16日からデニーズアプリをリニューアルし、新ポイントプログラム「デニーズポイント」を新設する。

デニーズではこれまで、アプリ会員向けのクーポンやメニュー・イベントの最新情報配信などを通じて、より便利でお得に利用できるアプリサービスを展開してきた。今回、これまでのお得はそのままにさらにデニーズを楽しめるよう、デニーズアプリをリニューアル、新ポイントプログラム「デニーズポイント」を開始する。

新しいデニーズアプリでは、会計時にアプリの会員証を提示することで、200円（税別）ごとに1デニーズポイントが貯まる。貯まったポイントは、人気メニューやDenny's Table商品等デニーズならではの商品やクーポンとの交換に利用できる。また、現在も好評を得ているデニーズ独自ポイント「ぷに」は、リニューアル後も「累計ぷに」としてカウントされ、引き続き「ぷに」の数に応じて会員ステージが変わるステージアップ制度も利用できる。ステージアップすればするほどお得なクーポンの配信、誕生日月には特別デザートプレゼント、さらに、子どもの誕生日登録でキッズバースデーデザートプレゼントなど、これまでのお得なサービスも継続していく。

既存会員の人々は、リニューアルに伴い会員情報の移行手続きが必要となる。新しいデニーズアプリにログインのうえ、案内に従ってメールアドレスを登録するだけで、スムーズに移行できる。

デニーズの新たなブランドコンセプト「Denny's×Wellness 〜おなかもココロもGoodな時間」とともに、デニーズアプリを通じて、より心地よいひとときを楽しんでほしい考え。

［発売日］7月16日（木）

デニーズジャパン＝https://www.dennys.co.jp/dennys-japan