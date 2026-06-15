ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事は、6月16日に、高機能レディースライン「SOFFICE（ソフィーチェ）」から、レディースブラックフォーマル「SOFFICE 多収納ポケットパンツフォーマル」をはるやま限定150店舗で展開する。サイズは7〜19号展開となる。

「美しさのために、機能性を犠牲にする」。そんな女性フォーマルの常識を覆すのが同商品。従来のレディース喪服はポケットが少ない、あるいは全くない商品が大半を占めていたが、同商品は計8ヵ所のポケットを搭載。シルエットのキレイさを保ちながら、数珠や袱紗、スマートフォンまでをすべて服の中に収め、バッグを持てない場面でも身軽かつスマートに動ける、これまでになかった一着となっている。ポケットはジャケットの内外およびパンツの両脇とお尻部分にそれぞれ2つずつ備わっている。



「SOFFICE 多収納ポケットパンツフォーマル」

同商品の魅力は収納力にとどまらない。突然の訃報はいつ訪れるかわからないもの。「着ていく服がない」「クリーニングに出したまま」といった慌ただしい場面でも、ジャケット・パンツ・ブラウスの3点すべてが自宅で洗濯可能なウォッシャブル仕様のため、クリーニング不要でいつでも清潔な状態をキープできる。シワになりにくいジョーゼット素材と結ぶ手間のないボウタイで、着用準備もスムーズ。いざというときに慌てない、手元にそっと備えておきたい一着になっている。また、ヨコストレッチ素材とパンツの後ろウエストゴム仕様によって、長時間の着席や移動が続く葬儀・法要の場でも体への負担を軽減。ヒップをしっかり隠すロング丈のカラーレスジャケットと袖口スリットが、体型カバーとサイズ調整を同時に叶える。

［小売価格］3万9900円（税別）

［発売日］6月16日（火）

はるやまホールディングス＝https://www.haruyama.co.jp