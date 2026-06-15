横浜・八景島シーパラダイスは、8月1日に、アトラクションエリア「プレジャーランド」の一部エリアをリニューアルし、アトラクション×AI×音楽が融合した新エリア「OTO−RACTION PARK」が誕生する。

「プレジャーランド」は日本で唯一海上を走行するローラーコースター「サーフコースター リヴァイアサン」や、昨年夏に誕生した八景島の周りを巡るクルーズ船「Paradise CruiseII」など、絶叫系からほのぼの系を含め、さまざまなアトラクションを楽しめるエリアとなっている。



「OTO−RACTION PARK」イメージ

今回誕生するエリア「OTO−RACTION PARK」では、アトラクション「SONIC TUNE！」「ROCKY EAGLE」が新たに登場し、AIが選曲したその瞬間にぴったりな音楽やAIが発する掛け声に合わせて各アトラクションが生み出すスリルや爽快感を楽しめる。さらに、今年秋には同エリア内に「Sound Wave」も誕生する。

横浜・八景島シーパラダイスは、1993年5月8日に開業し、今年で33周年を迎えた。今回新たに誕生する「OTO−RACTION PARK」やアトラクションを通じ、今後も多くの人々に横浜・八景島シーパラダイスを愛してもらえるよう、すべての消費者に笑顔溢れる体験や感動する機会を提供していく。

［誕生日］8月1日（土）

横浜・八景島シーパラダイス＝https://www.seaparadise.co.jp/