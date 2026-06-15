スイスの高級腕時計ブランド、ウブロは、2015年からサッカー日本代表（SAMURAI BLUE）のオフィシャルウォッチを務めている。世界の舞台へ挑むSAMURAI BLUEへエールを送るべく、ウブロはサッカー日本代表オフィシャルウォッチ「クラシック・フュージョン クロノグラフ チタニウム ブルー ヴィクトリー」と共に、チームの新たな挑戦を応援する。

ウブロは、2月26日に、サッカー日本代表オフィシャルウォッチ「クラシック・フュージョン クロノグラフ チタニウム ブルー ヴィクトリー」を発表した。試合に向かう監督と日本代表選手たちの腕元では、「クラシック・フュージョン クロノグラフ チタニウム ブルー ヴィクトリー」が輝き、世界の舞台へ挑むチームとともに時を刻む。ウブロは、サッカー日本代表（SAMURAI BLUE）が重ねる挑戦の一瞬一瞬に寄り添い、その歩みを応援し続ける。



「ウブロ銀座ブティック」

さらに、サッカー日本代表（SAMURAI BLUE）が勝利を収めた際には、その歓喜の瞬間を祝福するため、「ウブロ銀座ブティック」の外観をブルーに染め、チームの勝利をともに祝う。世界へ挑む選手たちの歩みに寄り添いながら、ウブロはそのかけがえのない瞬間を刻む。



「クラシック・フュージョン クロノグラフ チタニウム ブルー ヴィクトリー」

「クラシック・フュージョン クロノグラフ チタニウム ブルー ヴィクトリー」は、サッカー日本代表（SAMURAI BLUE）のチームカラーからインスピレーションを得たダークネイビーのダイアルとストラップを採用し、サッカー日本代表（SAMURAI BLUE）を象徴するブルーの美学とサッカーのエッセンスを融合させた特別なタイムピースとなっている。3時位置にはサッカーボールのモチーフが配され、ディテールにまでサッカーへのオマージュが込められている。ケースには、サテン仕上げとポリッシュ仕上げのコントラストが際立つチタニウムを採用。ストラップはファブリックとブラックラバーを組み合わせ、スポーティーさと快適な装着感を実現した。また、ケースバックには“SPECIAL EDITION”の刻印が施されている。ウブロが掲げる「アート・オブ・フュージョン（異なる素材やアイデアの融合）」の精神のもと、エレガンスとスポーティーさを兼ね備えた一本に仕上げられている。さらにJFAのエンブレムが配された特別仕様のボックスを採用。ウッド調のボックスに、サッカー日本代表（SAMURAI BLUE）を象徴するエンブレムとウブロのロゴをあしらい、オフィシャルウォッチとしての特別感をいっそう際立たせている。世界の舞台を見据え、チーム全体の士気が高まる今、ウブロはサッカー日本代表（SAMURAI BLUE）のオフィシャルウォッチとして、さらなる躍進に心からのエールを送る。

日本限定のこの特別なタイムピースは、国内のウブロブティック、公式サイト hublot.com、もしくは正規販売店で見ることができる。また、ウブロの「5＋5年保証」によって、保証を最大10年まで延長可能。ウブロはサッカー日本代表チームのオフィシャルウォッチとなっている。

［小売価格］170万5000円（税込）

ウブロジャパン＝https://www.hublot.com/ja-jp