NBA優勝でNY歓喜…暴徒化も バスなど破壊…発砲事件も
news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「NBA優勝でNY歓喜…暴徒化も バスなど破壊…発砲事件も」についてお伝えします。
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アメリカ・ニューヨークのマンハッタン中心部に詰めかけていたのは、プロバスケットボール・NBAのニューヨーク・ニックスのファン。
清田大輝記者・NNNニューヨーク
「ニックスが53年ぶりの優勝を決め、NYは歓喜の渦に包まれています」
1973年以来、53年ぶりにニューヨーク・ニックスがNBA王者に輝き、ファンは大騒ぎに。
ファン
「この瞬間をずっとずっと待ってた！ニューヨーク・ニックス大好き！」
「とても興奮しててうれしくて、ちょっと泣いてたし人生で最高な瞬間でした」
およそ半世紀ぶりの快挙で興奮が収まらず、バスの上や信号によじ登るファンまで。さらに…
記者
「止めてあったスクールバスが完全に破壊されてしまっています」
暴徒化してスクールバスやパトカーが破壊されるなどする被害がありました。また17歳の少年が左足を撃たれる発砲事件もあったということで、ABCニュースは、「混乱が盛り上がりを台無しにした」と報じています。