news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「NBA優勝でNY歓喜…暴徒化も バスなど破壊…発砲事件も」についてお伝えします。

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アメリカ・ニューヨークのマンハッタン中心部に詰めかけていたのは、プロバスケットボール・NBAのニューヨーク・ニックスのファン。

清田大輝記者・NNNニューヨーク

「ニックスが53年ぶりの優勝を決め、NYは歓喜の渦に包まれています」

1973年以来、53年ぶりにニューヨーク・ニックスがNBA王者に輝き、ファンは大騒ぎに。

ファン

「この瞬間をずっとずっと待ってた！ニューヨーク・ニックス大好き！」

「とても興奮しててうれしくて、ちょっと泣いてたし人生で最高な瞬間でした」

およそ半世紀ぶりの快挙で興奮が収まらず、バスの上や信号によじ登るファンまで。さらに…

記者

「止めてあったスクールバスが完全に破壊されてしまっています」

暴徒化してスクールバスやパトカーが破壊されるなどする被害がありました。

また17歳の少年が左足を撃たれる発砲事件もあったということで、ABCニュースは、「混乱が盛り上がりを台無しにした」と報じています。