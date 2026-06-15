けさ日本を熱狂の渦に巻き込んだサッカー、FIFAワールドカップ。グループステージ初戦、FIFAランク18位の日本は8位の強豪・オランダと対戦。この白熱した試合、オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下が国王王妃とともに観戦されました。なごやかな雰囲気の写真も公開されました。

応援用のタオルを肩にかけ、リラックスした雰囲気の4人。両陛下は、日本代表と同じブルーの装いです。

こちらは、オランダ国王の“自撮り”による2ショット。陛下は満面の笑みです。

両陛下が滞在するオランダ王室の離宮で「日本対オランダ」の試合を一緒にテレビ観戦されました。

皇室とオランダ王室は長く親密な関係が続いていて、今回、国王王妃の提案で観戦が実現したといいます。

両陛下はおととい、オランダに到着。その後、離宮「ヘット・アウデ・ロー城」で過ごされています。

この城といえば、今から20年前にご一家で静養された場所です。当時、適応障害に苦しまれていた雅子さまを気にかけ、オランダ王室が特別に招待しました。4歳だった愛子さまにとって初めての海外でした。

側近によると、20年ぶりの滞在に両陛下はとても懐かしく思われているということです。

また、当時の訪問で愛子さまがえさをあげたという黒鳥がお濠に姿を見せ、喜ばれていたといいます。

たくさんの思い出が詰まった城で過ごされている両陛下。あす、アムステルダムに移動し、あさってには歓迎式典に出席されます。