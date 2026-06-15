東日本大震災の復興への願い込めて開催されている、宮城・亘理町の「東北未来芸術花火」が、今年はサザンオールスターズ・桑田佳祐（７０）の楽曲のみで花火を打ち上げる「東北未来芸術花火２０２６〜明日へのマーチ 桑田佳祐ＳＰ〜」（９月１３日、ＳＡＫＡＮアスリートパーク鳥の海多目的広場）として実施されることが１５日、発表された。

「東北未来芸術花火」は、２０１１年に発生した東日本大震災で大きな被害を受けた亘理町が、東北の復興と未来への願いを込めて２２年から開催。今年で５回目となる。今年は震災から１５年となる節目の年。震災発生以降、音楽で東北に心を寄せて活動し続けてきた桑田への感謝の思いを込め、桑田の楽曲のみで未来を照らす花火を打ち上げる運びとなった。

今夏のツアーファイナルも宮城県で迎える日程となっており、「東北未来芸術花火２０２６−」はツアーファイナル翌日の９月１３日に開催することが決まった。

桑田は「恐悦至極ながら、私の楽曲を使って花火を東北の地であげていただけるとのこと、心より嬉しく思います。デビュー当初から、いつも皆様にはとてつもないエネルギーを頂いてばかりでして、東北の地にはひとしお特別な想いがございます。所詮、音楽を生業とする私どもは『気晴らし産業』です。皆様が困っている時に楽しいことを思い出す、嫌なことを忘れてもらうことができるように、ひたすら音楽を届け続けることが使命だと思っております。今年もライブで東北の地に伺わせていただけることを楽しみにしております！」とコメントした。

桑田は震災から半年後の１１年９月に宮城・宮城郡利府町にある「グランディ・２１」のセキスイハイムスーパーアリーナで、ソロライブを開催。その後もサザンオールスターズやソロとして、東北でのライブ開催を続けてきた。