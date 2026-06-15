¡Úµð¿Í¡ÛµÈÀî¾°µ±¤¬ÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡¡£³£¶»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£±Ê¬£µÎÒ¤ÈÄ´»Ò¾å¤¬¤é¤º
¡¡µð¿Í¤ÎµÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£±£µÆü¤ËÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡µÈÀî¤ÏºòÇ¯£±£°·î¤ËÎ¾¸Ô´ØÀá¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢£´·î£²£¶Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç°ì·³Éüµ¢¡£Îý½¬¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¤È¡¢¡Ö¡ÊÂÎ¤Ï¡ËÁ´Á³ÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏËüÁ´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç£³£¶»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤âÂÇÎ¨¤Ï£²³ä£±Ê¬£µÎÒ¡££±£²£±ÂÇ¿ô£²£¶°ÂÂÇ£µÂÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸òÎ®ÀïºÇ½ª¥«¡¼¥É¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç¤Ï£±£²Æü¤³¤½¡Ö£·ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£³¥¿¥³¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡££±£³Æü¤Ï£¹²ó¤«¤é¼éÈ÷¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢ºÇ½ªÀï¤Î£±£´Æü¤Ï½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£