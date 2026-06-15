横浜アリーナ、来場客へマナー向上呼びかけ 3つの項目挙げて説明「ルールを守って楽しい思い出を残しましょう」【全文】
【モデルプレス＝2026/06/15】横浜アリーナが6月15日、公式サイトを更新。マナーに関するお知らせを公開した。
【写真】横アリで高さ地上10メートルでフライングするなにわ男子
公式サイトでは「横浜アリーナよりご来場者の皆さまへ〜ご来場の際のマナー向上について〜」と題したお知らせを公開。3つの項目でわけられており、1つ目の「無断立ち入り、路上での滞留、ポイ捨等の禁止」では「オフィスビルやマンション敷地内への立入り、会場周辺の歩道・商業施設等での滞留（待ち合わせ・居座り・グッズ等のトレーディング・機材を置いての撮影など）や大きな声を出すなどの行為、ごみの投げ捨て、所定喫煙場所以外での喫煙・吸い殻のポイ捨ては、近隣の皆さまに非常にご迷惑をおかけしますので絶対におやめください」と伝え、「ごみは館内ごみ箱に分別して捨てていただくか、ご自身でお持ち帰りください」と呼びかけた。
2つ目の「近隣施設のトイレ利用禁止」では、「本来の施設利用者の皆さまが利用できず大変ご迷惑がかかりますので、近隣店舗やオフィスビルのトイレの利用はお控えください」と説明した。
3つ目の「公共交通機関のご利用のお願い」では「公演当日は、会場周辺が混雑するため、公共交通機関を利用してのご来場をお願いします。お車でのご来場の場合は、近隣の有料駐車場をご利用ください」と記し「近隣の店舗・施設の駐車場を利用されると本来の施設利用者にご迷惑をおかけします。また、近隣の皆さまのご迷惑になりますので、会場周辺道路での駐停車はおやめください」とした。
最後には、「その他、イベントにより主催者様・会場より、ご来場に際してのお願いをさせていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします」とし、「一人ひとりがルールを守って、楽しい思い出を残しましょう！ご協力、よろしくお願いいたします」と結んでいる。（modelpress編集部）
無断立ち入り、路上での滞留、ポイ捨等の禁止
オフィスビルやマンション敷地内への立入り、会場周辺の歩道・商業施設等での滞留（待ち合わせ・居座り・グッズ等のトレーディング・機材を置いての撮影など）や大きな声を出すなどの行為、ごみの投げ捨て、所定喫煙場所以外での喫煙・吸い殻のポイ捨ては、近隣の皆さまに非常にご迷惑をおかけしますので絶対におやめください。ごみは館内ごみ箱に分別して捨てていただくか、ご自身でお持ち帰りください。
近隣施設のトイレ利用禁止
本来の施設利用者の皆さまが利用できず大変ご迷惑がかかりますので、近隣店舗やオフィスビルのトイレの利用はお控えください。
公共交通機関のご利用のお願い
公演当日は、会場周辺が混雑するため、公共交通機関を利用してのご来場をお願いします。お車でのご来場の場合は、近隣の有料駐車場をご利用ください。近隣の店舗・施設の駐車場を利用されると本来の施設利用者にご迷惑をおかけします。また、近隣の皆さまのご迷惑になりますので、会場周辺道路での駐停車はおやめください。その他、イベントにより主催者様・会場より、ご来場に際してのお願いをさせていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。一人ひとりがルールを守って、楽しい思い出を残しましょう！ご協力、よろしくお願いいたします。
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◆横浜アリーナ、マナーに呼びかけ
公式サイトでは「横浜アリーナよりご来場者の皆さまへ〜ご来場の際のマナー向上について〜」と題したお知らせを公開。3つの項目でわけられており、1つ目の「無断立ち入り、路上での滞留、ポイ捨等の禁止」では「オフィスビルやマンション敷地内への立入り、会場周辺の歩道・商業施設等での滞留（待ち合わせ・居座り・グッズ等のトレーディング・機材を置いての撮影など）や大きな声を出すなどの行為、ごみの投げ捨て、所定喫煙場所以外での喫煙・吸い殻のポイ捨ては、近隣の皆さまに非常にご迷惑をおかけしますので絶対におやめください」と伝え、「ごみは館内ごみ箱に分別して捨てていただくか、ご自身でお持ち帰りください」と呼びかけた。
3つ目の「公共交通機関のご利用のお願い」では「公演当日は、会場周辺が混雑するため、公共交通機関を利用してのご来場をお願いします。お車でのご来場の場合は、近隣の有料駐車場をご利用ください」と記し「近隣の店舗・施設の駐車場を利用されると本来の施設利用者にご迷惑をおかけします。また、近隣の皆さまのご迷惑になりますので、会場周辺道路での駐停車はおやめください」とした。
最後には、「その他、イベントにより主催者様・会場より、ご来場に際してのお願いをさせていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします」とし、「一人ひとりがルールを守って、楽しい思い出を残しましょう！ご協力、よろしくお願いいたします」と結んでいる。（modelpress編集部）
◆公式全文
無断立ち入り、路上での滞留、ポイ捨等の禁止
オフィスビルやマンション敷地内への立入り、会場周辺の歩道・商業施設等での滞留（待ち合わせ・居座り・グッズ等のトレーディング・機材を置いての撮影など）や大きな声を出すなどの行為、ごみの投げ捨て、所定喫煙場所以外での喫煙・吸い殻のポイ捨ては、近隣の皆さまに非常にご迷惑をおかけしますので絶対におやめください。ごみは館内ごみ箱に分別して捨てていただくか、ご自身でお持ち帰りください。
近隣施設のトイレ利用禁止
本来の施設利用者の皆さまが利用できず大変ご迷惑がかかりますので、近隣店舗やオフィスビルのトイレの利用はお控えください。
公共交通機関のご利用のお願い
公演当日は、会場周辺が混雑するため、公共交通機関を利用してのご来場をお願いします。お車でのご来場の場合は、近隣の有料駐車場をご利用ください。近隣の店舗・施設の駐車場を利用されると本来の施設利用者にご迷惑をおかけします。また、近隣の皆さまのご迷惑になりますので、会場周辺道路での駐停車はおやめください。その他、イベントにより主催者様・会場より、ご来場に際してのお願いをさせていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。一人ひとりがルールを守って、楽しい思い出を残しましょう！ご協力、よろしくお願いいたします。
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