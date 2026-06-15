ベッキー、高校時代のシール帳公開「平成が思い出される」「懐かしいシールばかり」と反響
【モデルプレス＝2026/06/15】タレントのベッキーが6月14日、自身のInstagramを更新。高校時代のシール帳を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】41歳タレント「タイムスリップした気分」平成感溢れる高校時代のシール帳
ベッキーは「お家を整理していたら、高校時代のシール帳が出てきました！」とつづり、写真を投稿。表紙に「Stickers」のタイトルと、惑星や地球などのイラストが描かれたシール帳の中には、動物やキャラクター、食べ物がポップに描かれたイラストのシールなどが整理されて並んでいる。「今、この時代に再会するなんて あーどれもこれも覚えてるー！」と懐かしみ、「同じシール持ってました！とがあれば教えてください 共有したい」（※原文ママ）と呼びかけている。
この投稿には「同じシール持ってました」「懐かしいシールばかり」「平成が思い出される」「中学生にタイムスリップした気分」「見覚えあるものがたくさんです」「ベッキーとシール交換したい」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】41歳タレント「タイムスリップした気分」平成感溢れる高校時代のシール帳
◆ベッキー、高校時代のシール帳公開
ベッキーは「お家を整理していたら、高校時代のシール帳が出てきました！」とつづり、写真を投稿。表紙に「Stickers」のタイトルと、惑星や地球などのイラストが描かれたシール帳の中には、動物やキャラクター、食べ物がポップに描かれたイラストのシールなどが整理されて並んでいる。「今、この時代に再会するなんて あーどれもこれも覚えてるー！」と懐かしみ、「同じシール持ってました！とがあれば教えてください 共有したい」（※原文ママ）と呼びかけている。
◆ベッキーの投稿に反響
この投稿には「同じシール持ってました」「懐かしいシールばかり」「平成が思い出される」「中学生にタイムスリップした気分」「見覚えあるものがたくさんです」「ベッキーとシール交換したい」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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