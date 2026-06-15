「サンリオハウス」関西初出店 “レオパード柄”ハローキティなど限定グッズ続々
【女子旅プレス＝2026/06/15】サンリオ監修の新ブランド「サンリオハウス（sanrio house）」の2号店が、2026年6月30日（火）に大阪・梅田のルクア大阪内ルクア6階にオープン。人気アイテム「クリアタンブラー」「ハローキティ フェイストートバッグ」の限定カラーをはじめ、既存の人気グッズの数々を取り扱う。
【写真】「サンリオハウス」2号店の一部グッズ
「サンリオハウス」は『Kawaii2といつもいっしょに』（※2は正しくは2乗）をコンセプトとするブランド。ルクア大阪店は、今年3月にオープンした東京・新宿のルミネ新宿2店に続く2店舗目で、サンリオの“Kawaii”が詰まったアパレル、コスメ、雑貨、食品などが揃う。店舗エントランスには、ハローキティ、シナモロール、マイメロディ、クロミの等身大フィギュアが登場し、来場者を出迎える。
店内にはオリジナルぬいぐるみで飾られたシャンデリアやランプ、ハート形のインスタレーションがディスプレイされ、どこを切り取ってもフォトジェニックな空間に。ベーカリーカフェをイメージした一角では、店舗限定「HELLO KITCHEN」ぬいぐるみシリーズを展開。第1弾・ベーカリーシリーズとして、焼き立てパンを模したキャラクターのぬいぐるみ全9種が登場し、ベーカリーのようにトングで掴んでセレクトできるコーナーを用意する。
また見逃せないのが、ルクア大阪店オープンを記念した限定アイテムだ。大阪らしいレオパード柄の「ハローキティ フェイストートバッグ（LEOPARD）」「ハローキティ ミニポーチ付きのマルチショルダー（LEOPARD）」が用意され、ハローキティ柄クリアタンブラーにはルクア限定カラーが登場。過去に即完売を記録したクリアタンブラーは全20種ラインナップされる。
中身は開けてみてのお楽しみとなる「フラッフィー ハローキティ チャーム」は全8種で、内シークレット1種が用意されている。オープン記念で、限定デザインのステッカーシートが先着順でプレゼントされるノベルティも。なおオープン直後は事前予約制で、7月6日（月）以降は、JR大阪駅5階「時空の広場」にて入店整理券の配布を予定。
さらに、店舗のオープンに合わせ、期間限定ポップアップ「CAPSULE TOY LAND」が、6月30日（火）から7月20日（月・祝）までルクア6階の催事スペースにて開催される。予約不要で入場でき、新作を含む全7種・計8台のオリジナルカプセルトイや、特別なフォトスポットを楽しむことができる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：〒530-8558 大阪府大阪市北区梅田3丁目1-3 ルクア6階
電話番号：06-6151-1187
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【写真】「サンリオハウス」2号店の一部グッズ
◆西日本初上陸！“Kawaii”が詰まった「サンリオハウス」
「サンリオハウス」は『Kawaii2といつもいっしょに』（※2は正しくは2乗）をコンセプトとするブランド。ルクア大阪店は、今年3月にオープンした東京・新宿のルミネ新宿2店に続く2店舗目で、サンリオの“Kawaii”が詰まったアパレル、コスメ、雑貨、食品などが揃う。店舗エントランスには、ハローキティ、シナモロール、マイメロディ、クロミの等身大フィギュアが登場し、来場者を出迎える。
◆ルクア大阪限定のレオパード柄アイテム
また見逃せないのが、ルクア大阪店オープンを記念した限定アイテムだ。大阪らしいレオパード柄の「ハローキティ フェイストートバッグ（LEOPARD）」「ハローキティ ミニポーチ付きのマルチショルダー（LEOPARD）」が用意され、ハローキティ柄クリアタンブラーにはルクア限定カラーが登場。過去に即完売を記録したクリアタンブラーは全20種ラインナップされる。
中身は開けてみてのお楽しみとなる「フラッフィー ハローキティ チャーム」は全8種で、内シークレット1種が用意されている。オープン記念で、限定デザインのステッカーシートが先着順でプレゼントされるノベルティも。なおオープン直後は事前予約制で、7月6日（月）以降は、JR大阪駅5階「時空の広場」にて入店整理券の配布を予定。
さらに、店舗のオープンに合わせ、期間限定ポップアップ「CAPSULE TOY LAND」が、6月30日（火）から7月20日（月・祝）までルクア6階の催事スペースにて開催される。予約不要で入場でき、新作を含む全7種・計8台のオリジナルカプセルトイや、特別なフォトスポットを楽しむことができる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■「サンリオハウス ルクア大阪店」概要
住所：〒530-8558 大阪府大阪市北区梅田3丁目1-3 ルクア6階
電話番号：06-6151-1187
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