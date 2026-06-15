【一番くじ アニメ カードキャプターさくら クリアカード編～Blessed collection～】 11月上旬 発売予定 価格：1回750円

　BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ アニメ カードキャプターさくら クリアカード編～Blessed collection～」を11月上旬に発売する。価格は1回750円。

　本商品はアニメ「カードキャプターさくら クリアカード編」をモチーフとしたフィギュアやグッズなどが当たるキャラクターくじ。A賞ではフィギュア「木之本桜 フィギュア-クリアカード編-」が登場。クリアカード編のオープニング衣装姿が再現されている。

　その他ラインナップは未発表となっており、続報に期待したい。

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