巨人は前日１４日に交流戦全１８試合を終了。シーズンの行方を占うとされる戦いを１０勝６敗２分けの貯金４で終え、セ・リーグ唯一の勝ち越しを果たした。

１０勝中、実に８つ先発投手に白星がついた。５月上旬から中旬にかけては６試合連続で先発に白星がない時期もあったが、交流戦では先発陣が長い回を投げ、奮闘が光った。

戸郷は５月２７日・ソフトバンク戦で７回１失点で白星。３日・オリックス戦では２回途中で危険球退場となったが、１０日・楽天戦では自己最多の１４奪三振を記録し２年ぶりの完封勝利を挙げた。今季は不振で開幕２軍だったが、５月上旬に初先発。交流戦に入って、本来の姿を示す好投が目立った。

上半身のコンディション不良で開幕１軍を逃していた西舘は、５月３０日・日本ハム戦で今季初先発すると、６回無失点で白星。井上は５日・ロッテ戦で２失点プロ初完投勝利を挙げるなど交流戦期間で２勝をマーク。過去２年で３勝だった２０２３年ドラフト１位右腕が、ようやく本領を発揮しはじめた。

白星が遠かった則本も２日・オリックス戦で６回途中２失点と力投し移籍後初勝利。ウィットリーは１３日・西武戦で２か月ぶりの白星を飾った。

チームのストロングポイントでもある救援陣は健在。昨季終盤から最大の懸案となっていた先発陣の整備が一気に進み、交流戦明けのリーグ戦でも期待感を抱かせる１８試合だったといえる。