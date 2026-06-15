【サッカーW杯】Roblox（ロブロックス）、FIFAと連携の“最大規模”イベント開催 スタジアム再現ほかリアル大会と連動
オンラインサービス・Roblox（ロブロックス）は、国際サッカー連盟（FIFA）とのパートナーシップのもと、プラットフォーム史上最大規模となる公式スポーツイベント『FIFA World Cup 2026 イベントハブ』を始動した。
【画像】秒単位のこだわり！NHK公式が本田圭佑の“解説もくじ”公開
現実世界のピッチで繰り広げられる熱戦とリアルタイムに連動し、世界中のファンがバーチャル空間でのプレイやコミュニティを通じて大会の興奮を共有できる。
ロブロックスにおけるFIFA公式バーチャルホームである「FIFA Super Soccer」を、大会とリアルタイムに連動する「FIFA World Cup 2026 イベントハブ」へと大規模にアップデート。本イベントハブでは、大会に参加する全48のナショナルチームや、実際の「FIFA ワールドカップ2026」スタジアムが再現されるほか、多彩なゲーム内クエスト、限定のプレイヤーリワード（報酬）、さらにリアルタイムの順位表やスコアボードといった、実際の大会と連動した多数の機能が搭載されている。
さらに、「FIFA Super Soccer」のほかに、ロブロックスにある5つの人気ゲームを含む計6つのゲームまで拡大。大規模なクロスオーバーイベントを展開している。世界中のファンがともにプレイし、競い合い、リワードを集めながら、現実世界のピッチで繰り広げられる激戦と並行して大会の楽しみを共有できる。
ロブロックスは、世界で1億5000万人以上が利用しているという。
【画像】秒単位のこだわり！NHK公式が本田圭佑の“解説もくじ”公開
現実世界のピッチで繰り広げられる熱戦とリアルタイムに連動し、世界中のファンがバーチャル空間でのプレイやコミュニティを通じて大会の興奮を共有できる。
さらに、「FIFA Super Soccer」のほかに、ロブロックスにある5つの人気ゲームを含む計6つのゲームまで拡大。大規模なクロスオーバーイベントを展開している。世界中のファンがともにプレイし、競い合い、リワードを集めながら、現実世界のピッチで繰り広げられる激戦と並行して大会の楽しみを共有できる。
ロブロックスは、世界で1億5000万人以上が利用しているという。