YOJOYの新作アンダーウェア「うつろいもたおやかに」で叶えるおとな綺麗

仕事や家事、子育てなど、忙しい毎日を過ごす女性たちにとって、自分自身をいたわる時間はとても大切。そんな大人女性の心とからだに寄り添うフェムケアブランド「YOJOY」から、新シリーズ「うつろいもたおやかに」が登場しました。月経周期や女性ホルモンの変化による揺らぎに着目し、快適な着け心地と美しさを両立。無理をせず、自分らしく前向きに過ごしたい女性にぴったりのアンダーウェアシリーズです♡

揺らぐ時期に寄り添う新シリーズ

「うつろいもたおやかに」は、“ありのままの自分をおとな綺麗に”をコンセプトに誕生したシリーズです。

30代後半から40代前半の女性を主なターゲットに、心身の変化を感じやすい時期でも心地よく過ごせるよう企画・開発されました。

下着をただ身につけるものではなく、自分を大切にするためのアイテムとして提案。

自然の情景から着想を得たカラーリングも魅力で、アカネ（EN）、ホリゾンブルー（SX）、フォレストグリーン（GR）、アプリコット（BR）の4色を展開しています。

夕焼け空や水平線、森林浴のみずみずしさなどをイメージしたカラーが、毎日の気分をやさしく彩ります。

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快適さにこだわったアイテムラインアップ

シリーズの中心となる［ノンワイヤーブラ］は、吸放湿性のある綿混素材を採用。ムレにくくやさしい着用感が特徴です。

アンダー部分にはゴムを使用せず、生地を折り返して面で支える構造を採用することで、締め付け感を軽減しながら安定感を実現。

さらにハンモックシート構造により、バストの広がりを抑えながら自然なシルエットへ導きます。

ノンワイヤーブラ



価格：5,610円（税込）～

サイズ：S／M／L／LL

ノーマルショーツ

価格：3,080円（税込）～



また、［ノーマルショーツ］はヒップを包み込む独自の立体パターンを採用。ウエストや足ぐりにゴムを使用せず、おへそまで包み込む安心感のある仕様です。

サイズ：S／M／L／LL

おしゃれも快適さも諦めない

ボーイレングスショーツ

価格：3,300円（税込）

レースデザインを楽しみたい方には［ボーイレングスショーツ］もおすすめです。

植物をモチーフにした総レース仕上げで、モダンかつ上品な印象を演出。ウエストや裾はゴム不使用の切りっぱなし仕様で、アウターにもひびきにくく、快適なはき心地を叶えています。

サイズ：M／L

自分らしく心地よい毎日を

女性のからだやこころは日々少しずつ変化していくもの。

そんな変化に無理に逆らうのではなく、自分をいたわりながら心地よく過ごすための選択肢として、「YOJOY」の「うつろいもたおやかに」シリーズは頼もしい存在です。

快適な着用感と洗練されたデザインを兼ね備えたアンダーウェアは、毎日を前向きに過ごしたい大人女性の味方。自分自身を大切にする新しい習慣として取り入れてみてはいかがでしょうか♪