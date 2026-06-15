2.5次元アイドルグループ「すとぷり」が14日、新曲「イヤイヤ星人」のミュージックビデオ（MV）をYouTube公式チャンネルで公開した。

今回の新曲は、YouTube再生回数4000万回を超えるすとぷりの代表曲「スキスキ星人」を手掛けたボーカロイドプロデューサー・ナユタン星人氏との再タッグによる書き下ろし楽曲。「君じゃないとイヤイヤ！」をテーマに、不器用でまっすぐな“好き”の気持ちをポップで中毒性のあるサウンドに乗せて表現した、遊び心あふれる“新たな星人ソング”だ。

また、MVでは振付師SACO MAKITA氏が手掛けた、楽曲のかわいらしい世界観をより引き立てるキャッチーなダンスにも注目が集まっている。まさに、今月４日に結成10周年を迎えた今のすとぷりにふさわしい一曲だ。

莉犬は「これからもそばにいてくれないとイヤイヤ!!」、ジェルは「好きになるのは僕じゃなきゃイヤだ〜!!」と、楽曲の世界観に合わせたコメントも発表した。

MV公開を記念した各種キャンペーンもスタート。TikTokでは、公式音源を使ってハッシュタグ「#イヤイヤ星人」を付けて動画を投稿した人の中から、抽選で15人に希望メンバーの「直筆サイン入りアクリルパネル」をプレゼントする投稿キャンペーンを開催。合わせて、対象の音楽配信サービスでは、楽曲をシェア、またはライブラリ追加・お気に入り登録を行うことで、参加者全員に「限定デザイン待受画像」がもらえるデジタルキャンペーンも実施した。

いよいよ20日からは記念アリーナツアーの開幕もスタート。アニバーサリーイヤーをますます盛り上げる新たなキラーチューンの誕生に、早速、SNSでは「#イヤイヤ星人」がトレンド入りしている。