１５日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比１３４８円９８銭（２・６８％）高の５万１６２６円４６銭となり、今月３日以来、約２週間ぶりに最高値を更新した。

３３３銘柄のうち、７割にあたる２３６銘柄が値上がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、３２９７円４６銭（４・９９％）高の６万９３１７円５０銭と初めて６万９０００円台に乗せ、最高値を更新した。日経平均への影響度が大きい半導体関連株が上昇したことで、読売３３３に比べて上昇率が大きくなった。

米国のトランプ大統領が１４日午後（日本時間１５日午前）、自身のＳＮＳで、イランと戦闘終結で合意したと表明したことを受け、原油先物価格が急落した。１５日の東京市場では、中東情勢を巡る警戒感が後退したことで投資家が積極的にリスクを取る姿勢を強め、ＡＩ（人工知能）や半導体関連株を中心に東証プライム銘柄の約７割が値上がりした。

読売３３３の構成銘柄の上昇率は、大手電子部品メーカーの太陽誘電の２２・６４％が最も大きく、イビデン（１９・０８％）、ＳＵＭＣＯ（１７・８５％）と続いた。

下落率は、ＫＡＤＯＫＡＷＡ（６・５０％）、サイバーエージェント（５・０６％）、神戸物産（４・０１％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、１１７・６４ポイント（３・０３％）高い３９９９・６０と最高値を更新した。