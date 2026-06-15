ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１４日（日本時間１５日）、１次リーグが行われ、Ｆ組の日本（世界ランキング１８位）は初戦でオランダ（同８位）と２―２で引き分けた。

（世界ランキングは１１日時点）

日本が２度のビハインドをはねかえしてドロー発進。５７分に中村が同点ゴール、８９分には、ＣＫから鎌田が決めて再び追いついた。オランダは５１分にファンダイクが先制し、６４分にはサマーフィルが勝ち越しゴールを挙げ、その後は守備に重点を置いたものの、逃げ切ることはできなかった。

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臆せず、慌てず、王様のように悠然とボールをさばく。日本の中盤をつかさどるボランチの鎌田が、強豪相手にも圧倒的な存在感を示した。

前半は終始オランダにボールを保持される時間が続いていたが、じれずに機会をうかがっていた。４０分過ぎ、相手ＤＦの間を縫うように１トップの上田へとぴたりと通した１本のパスは、日本にとってはゴールの、相手にとっては失点の「におい」を感じさせたに違いない。８９分にはＣＫに合わせた小川のヘディングシュートが自身の頭に当たり、ゴール。２度のビハインドをものともせず、勝ち点１をもぎ取ってみせた。

前回大会は全４試合に先発出場。当時の主戦場はトップ下やシャドーだったが、イングランド・プレミアリーグの現所属チームなどでボランチでのプレーを続ける中、代表でも攻守の要として不可欠なポジションを確立した。

遠藤（リバプール）がけがで離脱した中、主軸の一人として期するものもあっただろう。自身２度目のＷ杯で、初ゴール。「ご褒美」をかみ締めながら、言った。「まさかこういう形でゴールすると思ってなかったけれど、神様は見てくれてるんだなって思った。この大会に対する思いが報われた」（平島さおり）