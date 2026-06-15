オランダ代表ユニの胸になぜか日の丸が…ワールドカップで激闘の相手国への敬意にSNS「なんかいいな」

サッカーFIFAワールドカップ2026のグループステージ第一戦で日本と戦い、2対2の引き分けとなったオランダ代表。テレビなどで試合を観戦した人の中には、そのオランダ代表のユニフォームの胸に、日本の国旗「日の丸」がついていたことに気が付いた人もいただろう。

なぜ対戦相手の国旗が胸についているのか。それは、相手国への敬意を示す意味合いや、試合を記念して特別なモノを残すという意味もあり、最近の国際大会ではよく目にする光景なのだ。

今大会でも、ブラジル対モロッコ戦で、ブラジル代表のユニフォームには両国の国旗がついていた。

実は、日本代表のユニフォームにも、中央上部を良く見てみると、「NETHERLANDS VS JAPAN」と、試合が開催された「14 JUNE 2026」という日付（※現地時間）、開催地であるアメリカの都市名「DALLAS（ダラス）」が刻まれていた。

ユニフォームにチラリと見える相手国への敬意や、開催を記念する一手間について、SNSでは「オランダ代表のユニフォームに、日の丸もプリントされてるのが嬉しかった」「ユニホームに日の丸付けてくれてたし なんか引き分けで良かった気がする」「なんかいいなと思いました」など、歓迎する声が寄せられた。