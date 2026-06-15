県内有数のサクランボの産地、湯沢市の三関地区で15日、首都圏向けの出荷が本格的に始まり、出発式が行われました。



今年は一日の寒暖差が大きいため色づきが良く甘いサクランボが次々と出荷されています。



いまが旬、真っ赤に色づいた、大粒のサクランボ。



県内有数の産地、湯沢市の三関地区の選果場に次々と出荷されています。



今年は花が咲く時期の天候不順で受粉が進まなかったことから、実の数は平年の8割ほどと見込まれていますが、一日の寒暖の差が大きいため色づきが良く甘いサクランボに仕上がっているということです。





15日、首都圏向けの出荷が本格的に始まり、出発式が行われました。JAこまち 桜桃部会 高橋信治部会長「品質にこだわる産地として責任をもって荷造りをして、お客さんのもとへ届けていくようにしましょう」15日は主力品種の佐藤錦約500キロが東京の大田市場に向けて出荷されました。「品質勝負でがんばろー、がんばろー、がんばろー！」三関地区のサクランボの収穫は来月上旬まで続き、今年は例年より20トンほど少ない約50トンの出荷を見込んでいます。※6月15日午後6時15分のABS news every.でお伝えします