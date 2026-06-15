美郷町出身でプロ野球 東北楽天ゴールデンイーグルスのルーキー、伊藤樹投手が13日、プロ入り後初めての秋田のマウンドに上がり、勝ち投手となりました。



13日土曜日、秋田市で行われた楽天と横浜DeNAの2軍戦。



「ピッチャー、伊藤樹」



プロ入り後初めて秋田のマウンドに上がった伊藤。



こまちスタジアムでの登板も初めてです。





2回までにホームランを許すなどして4点を奪われ、課題が残る立ち上がりとなりました。しかし3回にはきっちりと修正。DeNA打線を三者凡退に抑えます。「いいぞいいぞタツキ～」その後は大きく崩れることなく、5回表にはクリーンアップを再び三者凡退に打ち取り降板しました。試合は10対8で楽天が逆転勝利。伊藤は地元秋田のマウンドで勝ち投手となりました。今月5日に一軍デビューを果たしたものの、2回4失点で降格した伊藤。9月1日にこまちスタジアムで行われる1軍戦出場を見据え、更なる成長を誓いました。楽天イーグルス・伊藤樹投手「秋田で試合すること、本当に僕も中学校から宮城に出てなかなかなかったので、ここまで応援していただけたりとかタオルを掲げていただいたりとかっていうことになるとは思ってなかったのですごくうれしかったですし、すごく頑張ろうというふうな気持ちにはすごくなりました」「まだまだ足りないところばかりですし、9月に1軍の選手として投げることは確約はされていないので、しっかりとそこで投げられるように、そして抑えられるようにまた頑張りたいと思います」※6月15日午後6時15分のABS news every.でお伝えします