15日は県出身選手が活躍したプロ野球の話題です。



セパ交流戦でのオリックス・阪神の関西ダービーでは、オリックスの県出身選手が勝利を呼び込みました。



オリックスは1点を追いかける4回ウラ。



ランナー1塁3塁のチャンスで打席には小坂町出身、7番・センターで先発出場したプロ4年目の杉澤龍。



ライトへの同点タイムリーヒット。





4月に右手を骨折し先週復帰したばかりですが、結果を残しました。一方、同点に追いつかれた阪神は、5回から秋田市出身で明桜を卒業した、プロ2年目・工藤泰成をマウンドに送ります。160キロ近いストレートを生かしたピッチングで、2回を投げ被安打2、無失点で中継ぎの役目を果たしました。一方、その後再び1点を追いかける展開となったオリックスは、7回。この回先頭の杉澤がツーベースヒットで出塁。このあと味方のタイムリーヒットで同点のホームを踏みました。試合はその後、延長戦に入りました。10回表、オリックスのマウンドには金足農業出身の吉田輝星。三者凡退に抑えると、その裏オリックスはサヨナラ勝ちをおさめ、吉田が勝利投手となりました。今シーズン、けがから復帰した吉田にとって1年9か月ぶりの白星となりました。杉澤龍選手「ケガしたときは落ち込んではないですけど、もっと強くなろうと思って頑張ってリハビリしてきたので結果がついてきてくれてよかったです」※配信は文字情報のみです※6月15日午後6時15分のABS news every.でお伝えします