テレビ朝日アナウンサーの三谷紬さん（みたに・つむぎ）がインスタグラムを更新。鼻頭にクリームをつけたお茶目なオフショットを披露しています。



【写真】「あざてぇ〜」 鼻にクリームつけた三谷紬アナ

三谷さんは、集英社オンラインで連載中のコラム「みたにみたまま？」の更新を報告。あわせてアップされた写真では、無地のTシャツとストライプ柄のボトムスを組み合わせたシンプルなカジュアルコーデを披露しました。



アップされた写真の中には、アイドル級の"あざと可愛い"ショットも。鼻頭にクリームをつけてスイーツを堪能する三谷さんに、ファンから多数の反響が寄せられています。



SNSでは、「あざてぇ〜」「鼻の頭にクリームつけて あざと可愛い」「ツムはかわいいなぁ！」「ぐぅうう」「ナチュラルビューティーだ」「鼻にクリームついてますよー！」「綺麗だしお茶目な紬ちゃん最高」などのコメントがありました。



三谷さんは千葉県佐倉市出身。法政大学社会学部メディア社会学科卒業。2017年4月1日テレビ朝日に入社しました。サッカーやプロレス、ファッション、モータースポーツから競馬まで幅広い領域で活動しており、担当番組には「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」「ラブ！！Jリーグ」「新日ちゃんぴおん！」などがあります。