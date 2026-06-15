年金支給日にあわせスーパーで特殊詐欺被害防止キャンペーン 「＋」から始まる番号などに注意するよう呼びかけ 秋田
後を絶たない詐欺の被害をなくそうと、秋田市のスーパーで特殊詐欺の被害防止キャンペーンが実施されました。
「＋」から始まる番号などに注意するよう呼びかけられました。
特殊詐欺の被害防止キャンペーンは、秋田市の新屋地区にあるスーパーで行われました。
6月15日は2か月に1回の年金の支給日です。
県警察本部によりますと、特殊詐欺などの被害は、今年は5月末までに71件確認されていて、被害額は約5億円にのぼります。
田村修アナウンサー
「変な電話番号からかかってきたりすることありますか？」
女性
「あります」
田村アナ
「どんな番号から…？」
女性
「あのゼロ…プラスとかなんとかって＋うんそれから800？とかっていうのはすぐ切るから」
スマートフォンに相手の番号が表示されたとき、プラス「＋」で始まる番号は、国際電話を使った詐欺の可能性があります。
身元や発信先を特定しにくいためで、海外にかけない人は、着信があっても折り返さないことや「0120」や「0800」からかかってくるフリーダイヤルの番号も詐欺や、迷惑電話の可能性が高いことが伝えられました。
女性
「長話しないようにしないように切ります」
田村アナ
「知らない人からの電話が来たら？」
女性
「そうそうそうそうひっかかると大変ですから」
警察は「見慣れない番号の電話は対応しない」よう呼びかけています。
こうしたキャンペーンは15日、大館や鹿角でも実施されました。
※6月15日午後6時15分のABS news every.でお伝えします