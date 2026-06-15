後を絶たない詐欺の被害をなくそうと、秋田市のスーパーで特殊詐欺の被害防止キャンペーンが実施されました。



「＋」から始まる番号などに注意するよう呼びかけられました。



特殊詐欺の被害防止キャンペーンは、秋田市の新屋地区にあるスーパーで行われました。



6月15日は2か月に1回の年金の支給日です。





多くの高齢者がまとまった金額を受給する日に合わせて、電話を使った詐欺の被害防止を呼びかけました。県警察本部によりますと、特殊詐欺などの被害は、今年は5月末までに71件確認されていて、被害額は約5億円にのぼります。田村修アナウンサー「変な電話番号からかかってきたりすることありますか？」女性「あります」田村アナ「どんな番号から…？」女性「あのゼロ…プラスとかなんとかって＋うんそれから800？とかっていうのはすぐ切るから」スマートフォンに相手の番号が表示されたとき、プラス「＋」で始まる番号は、国際電話を使った詐欺の可能性があります。身元や発信先を特定しにくいためで、海外にかけない人は、着信があっても折り返さないことや「0120」や「0800」からかかってくるフリーダイヤルの番号も詐欺や、迷惑電話の可能性が高いことが伝えられました。女性「長話しないようにしないように切ります」田村アナ「知らない人からの電話が来たら？」女性「そうそうそうそうひっかかると大変ですから」警察は「見慣れない番号の電話は対応しない」よう呼びかけています。こうしたキャンペーンは15日、大館や鹿角でも実施されました。※6月15日午後6時15分のABS news every.でお伝えします