7月26日から放送が始まる堺雅人さん主演の日曜劇場『VIVANT』第2シーズン。そのキービジュアルが6月15日に公開されました。

【写真】公開された第2シリーズのキービジュアル

第2シーズンでは新たにアゼルバイジャンでの大規模ロケを実施。主人公・乃木憂助（堺雅人）の前に再び“赤い饅頭”が置かれた直後から幕を開けます。乃木たちを待ち受ける次なる任務とは一体何なのか……。

キービジュアルでは広い空と砂漠を背景に、キャラクターたちが悠然と立っています。それぞれの視線の先にあるものとは……。

2023年放送の『VIVANT』は無料動画配信サービス「TVer」「TBS FREE」で期間限定配信中。また第2シーズンの放送に合わせ、出演者のトークショーやファンミーティングなどさまざまなイベントが企画されています。

前作までのあらすじ

丸菱商事に勤める乃木憂助は、誤送金された130億円を取り戻すべく、送金先であるバルカ共和国へ向かった。

バルカで爆発事件に巻き込まれた乃木は、爆破犯に間違えられ、バルカ警察に追われる羽目となる。現地で出会った公安警察の野崎守（阿部寛）と医師の柚木薫（二階堂ふみ）と共に、乃木はバルカを脱出するために奔走する。

しかし、それは偶然ではなかった。

乃木の本当の顔は自衛隊直轄の非公認組織「別班」の諜報員であり、国際的なテロ組織“テント”を追うためにバルカに潜入していたのだ。別班の仲間と合流し、テントのリーダーにつながる情報を集めていく乃木だったが、そこで自らの残酷な運命と対峙することになる。

テントのリーダーであるノゴーン・ベキ（役所広司）は、生き別れた実の父親であるという真実に直面する乃木。そんな運命に立ち向かい、自らの手で、ベキを暗殺することになる。

そして――全てが落着したかに思えた乃木の前に、再び赤い饅頭が置かれることとなる――。

『VIVANT』の世界観を楽しめる３つのイベント

第一弾：7月25日（土）『VIVANT』第１シーズン上映会

『VIVANT』第2シーズンスタート前日に、第1シーズンの興奮をダイジェスト版で一挙にプレイバックする「日曜劇場『VIVANT』第1シーズンスペシャルエディション上映会」の開催が決定！

翌日の放送を100％楽しむためのプロローグとなる上映会で、あの謎、あの裏切り、あの感動を大スクリーンで振り返る。「第1シーズンを観ていない」という方も、これを観れば今からでも間に合う！

さらに、ドラマ出演者やスタッフの制作裏話など、ここでしか聞けない貴重なトークショーも開催！ゲストは当日までお楽しみに！

チケットは6月15日（月）午後6:00から抽選受付を開始。抽選受付期間は6月28日（日）よる11:59まで。詳しくはTBSチケット公式HPをご確認ください

第二弾：８月『VINANT』ファンミーティング

豪華出演者が集う、一夜限りのスペシャルイベント。ステージを彩る面々は後日発表予定！続報をどうぞお見逃しなく。

第三弾：９月〜『VIVANT』体験型イベント

あなたも別班の一員に！？ ドラマで実際に使用されたセットの中でミッションを行う体験型イベント。東京での開催終了後、大阪でも巡回予定。