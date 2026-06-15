2児の母・西山茉希「大人6人子供3人」“鶏三昧”の大量手料理公開「バリエーション豊富ですごい」「真似したいレシピばかり」と反響
【モデルプレス＝2026/06/15】モデルの西山茉希が6月14日、自身のInstagramを更新。大量の手料理を作っている動画を公開し、話題となっている。
【写真】40歳2児のママモデル「ゴージャスなメニュー」大人6人子供3人分の大量手料理
西山は「数ヶ月ぶりの西山荘御予約日」とつづり、動画を投稿。「＃鶏三昧」「＃胸肉手羽元アレンジ」とハッシュタグをつけ「もやしをレンチンしてナムルに」「ズッキーニ、舞茸、えのき、レタスでケールペーストの炒め物」「かつおの刺身香味だれ」「クラッカーにポテサラ」「手羽元グリル焼き」「カオマンガイ風ごはん」など盛りだくさんの料理を解説しながら投稿している。
またこの日は「緊急参戦は滋賀三兄弟 大人6人子供3人 みんな違ってみんないいっ」とあらためて大人数であることを記している。
この投稿には「まきちゃんの説明がわかりやすい」「ゴージャスなメニューですね」「料理上手で尊敬します」「鶏肉のバリエーション豊富ですごい」「真似したいレシピばかり」「ヘルシーで食べてみたい」などと反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳2児のママモデル「ゴージャスなメニュー」大人6人子供3人分の大量手料理
◆西山茉希、大量の手料理公開
西山は「数ヶ月ぶりの西山荘御予約日」とつづり、動画を投稿。「＃鶏三昧」「＃胸肉手羽元アレンジ」とハッシュタグをつけ「もやしをレンチンしてナムルに」「ズッキーニ、舞茸、えのき、レタスでケールペーストの炒め物」「かつおの刺身香味だれ」「クラッカーにポテサラ」「手羽元グリル焼き」「カオマンガイ風ごはん」など盛りだくさんの料理を解説しながら投稿している。
◆西山茉希の投稿に反響
この投稿には「まきちゃんの説明がわかりやすい」「ゴージャスなメニューですね」「料理上手で尊敬します」「鶏肉のバリエーション豊富ですごい」「真似したいレシピばかり」「ヘルシーで食べてみたい」などと反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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