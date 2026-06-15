「VIVANT」第2シーズン、堺雅人ら砂漠に立つキービジュアル解禁 3つの特別イベントも開催
【モデルプレス＝2026/06/15】TBSでは、今夏2クール連続で堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』第2シーズンを放送。この度、キービジュアルが解禁となった。
【写真】「VIVANT」“説明文一切なし”考察白熱の意味深投稿
2023年7月期放送の第1シーズンから3年の時を経て、ついに7月26日よる9時から第2シーズンがスタートする。今作は前作のラストシーン直後から幕を開ける。国際テロ組織・テントをめぐる一連の任務から帰還した矢先、乃木憂助（堺雅人）の目に飛び込んできたのは、祠に置かれた赤い饅頭。それは、別班の緊急招集を告げるサインだった。憂助が父でありテントの指導者でもあったノゴーン・ベキ（役所広司）に銃弾を放った“あの日”、また、薫（二階堂ふみ）、ジャミーンと再会し、2人を力強く抱きしめた“あの日”、その裏で一体何が巻き起こっていたのか…？ その真相が第2シーズンの第1話で明かされる。そんな、『VIVANT』第2シーズンのKV（キービジュアル）が本日解禁となった。ドラマの世界観を表す上で欠かせない広い空と砂漠。そして、その砂上に悠然と立つキャラクターの視線の先にあるものとは一体何か？
「VIVANTワールド」に触れることができる様々なイベント情報も発表。『VIVANT』第2シーズンスタート前日に、第1シーズンの興奮をダイジェスト版で一挙にプレイバックする「日曜劇場『VIVANT』第1シーズンスペシャルエディション上映会」の開催が決定。翌日の放送を100％楽しむためのプロローグとなる上映会で、あの謎、あの裏切り、あの感動をスクリーンで振り返る。「第1シーズンを観ていない」という方も、これを観れば今からでも間に合う。さらに、ドラマ出演者やスタッフの制作裏話など、ここでしか聞けない貴重なトークショーも開催。ゲストは当日までのお楽しみとなる。
また、8月にも『VIVANT』ファンミーティングと題し、豪華出演者が集う、一夜限りのスペシャルイベントを開催。ステージを彩る面々は後日発表予定。さらに9月から『VIVANT』体験型イベントも。あなたも別班の一員に？ドラマで実際に使用されたセットの中でミッションを行う体験型イベントが行われる。東京での開催終了後、大阪でも巡回予定だ。（modelpress編集部）
2026年7月25日（土）
1部 開場 午後1：00／開演 午後2：00
2部 開場 午後5：30／開演 午後6：30
【会場】東京国際フォーラム ホールA（〒100―0005東京都千代田区丸の内3丁目5―1）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「VIVANT」“説明文一切なし”考察白熱の意味深投稿
◆「VIVANT」キービジュアル解禁
2023年7月期放送の第1シーズンから3年の時を経て、ついに7月26日よる9時から第2シーズンがスタートする。今作は前作のラストシーン直後から幕を開ける。国際テロ組織・テントをめぐる一連の任務から帰還した矢先、乃木憂助（堺雅人）の目に飛び込んできたのは、祠に置かれた赤い饅頭。それは、別班の緊急招集を告げるサインだった。憂助が父でありテントの指導者でもあったノゴーン・ベキ（役所広司）に銃弾を放った“あの日”、また、薫（二階堂ふみ）、ジャミーンと再会し、2人を力強く抱きしめた“あの日”、その裏で一体何が巻き起こっていたのか…？ その真相が第2シーズンの第1話で明かされる。そんな、『VIVANT』第2シーズンのKV（キービジュアル）が本日解禁となった。ドラマの世界観を表す上で欠かせない広い空と砂漠。そして、その砂上に悠然と立つキャラクターの視線の先にあるものとは一体何か？
◆「VIVANT」3つの特別イベント開催決定
「VIVANTワールド」に触れることができる様々なイベント情報も発表。『VIVANT』第2シーズンスタート前日に、第1シーズンの興奮をダイジェスト版で一挙にプレイバックする「日曜劇場『VIVANT』第1シーズンスペシャルエディション上映会」の開催が決定。翌日の放送を100％楽しむためのプロローグとなる上映会で、あの謎、あの裏切り、あの感動をスクリーンで振り返る。「第1シーズンを観ていない」という方も、これを観れば今からでも間に合う。さらに、ドラマ出演者やスタッフの制作裏話など、ここでしか聞けない貴重なトークショーも開催。ゲストは当日までのお楽しみとなる。
また、8月にも『VIVANT』ファンミーティングと題し、豪華出演者が集う、一夜限りのスペシャルイベントを開催。ステージを彩る面々は後日発表予定。さらに9月から『VIVANT』体験型イベントも。あなたも別班の一員に？ドラマで実際に使用されたセットの中でミッションを行う体験型イベントが行われる。東京での開催終了後、大阪でも巡回予定だ。（modelpress編集部）
◆日曜劇場「VIVANT」第1シーズンスペシャルエディション上映会 イベント概要
2026年7月25日（土）
1部 開場 午後1：00／開演 午後2：00
2部 開場 午後5：30／開演 午後6：30
【会場】東京国際フォーラム ホールA（〒100―0005東京都千代田区丸の内3丁目5―1）
【Not Sponsored 記事】