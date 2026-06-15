メ～テレ（名古屋テレビ）

究極の個人情報とも言われるDNA型情報。その取扱いを巡り、法整備を訴える有志の会が名古屋で発足しました。人権を守りつつ、捜査に活用する道はあるのか。模索が続いています。

13日に名古屋市で発足したのは「DNA型情報の法制化を求める会」。犯罪捜査でのDNA型の採取や保管などをめぐり、法律が必要だと訴えています。

「何もしてないんだから逮捕前の自分に戻してほしい。逮捕時に取られた私のDNA等の個人情報を返してもらおう」（奥田恭正さん）

きっかけは、2016年に暴行容疑で逮捕・起訴され、その後、無罪となった奥田恭正さん(69)の訴訟です。

捜査の過程で採取された奥田さんのDNA型のデータは、無罪が確定したあとも、保管され続けていました。

奥田さんは、「データが保管され続けるのは、人権侵害だ」としてデータの抹消を求めて提訴。裁判所は、全国で初めて“抹消”を認めました。

「裁判で勝たないと返してもらえないのかと。それが現状なのかなと思いました」（奥田さん）

事件の解決と人権をどう両立させるか

奥田さんとは異なる立場で、法整備を訴える人もいます。

「遺伝子情報から取ったもので、鼻の形、目の形、口の形などで、モンタージュに近いような似顔絵を作れないかなと」（高羽悟さん）

名古屋市西区の主婦殺害事件の遺族、高羽悟さん(69)です。現場に残された血痕のDNA型が決め手となり、26年の時を経て去年、容疑者が逮捕されました。

現在は捜査に使われていない、DNAの身体的特徴などの情報も活用するよう、高羽さんは求めています。

「似顔絵が一番ベストだが、まだまだいろいろ使えることがある。殺されっぱなしで、なんで DNA を調べるにあたって、加害者の人権を忖度しなければならないかという不満な部分がある」（高羽悟さん）

事件の解決と、人権をどう両立させるのか。

「私たちが望んでいるのは、冤罪を作ることでも何でもないものですから、慎重に扱ってもらってそれを前提に法制化してほしい」（高羽悟さん）

「ルール作りの重要性」を指摘

こうした訴えに、三輪弁護士は―

「DNA型はその人が生涯不変で絶対に有しているもの。本人の同一性を特定するために非常に有用な証拠なので、どのように取り扱うかは非常に大事になってくると思う」（弁護士 三輪記子さん）

DNAの活用で捜査の進展が期待される一方で、三輪弁護士も「ルール作りの重要性」を指摘します。

「DNA型は秘匿性の高い病気など慎重に取り扱わないといけないプライバシー情報なので、今後どんな風に使われるかということが非常に恐ろしいことが起こり得ると思うので、ルール化することは非常に大事かなと思う」（三輪弁護士）